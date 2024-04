Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Sabato 13 Aprile 2024

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Il tempo dell’attesa è finito, ora è quello dei numeri vincenti del Lotto e del 10eLotto, dopo aver scoperto quelli del Superenalotto. Dunque, state per scoprire se siete in possesso di una schedina con una combinazione vincente o meno. Abbiamo raccolto i numeri fortunati, quindi ora vanno confrontati i numeri sulla vostra giocata con quelli estratti. Ma potete completare questo controllo usando gli strumenti di verifica delle vincite che sono a disposizione.

Ad esempio, sul sito ufficiale c’è una pagina in cui basta inserire il codice identificativo nella mascherina di ricerca, poi si clicca su verifica per ottenere il risultato della giocata e capire se si è vincitori o meno. Ma c’è anche un’applicazione, l’App My Lotteries. Se possedete uno scontrino vincente, allora poi dovrete solo pensare alla riscossione dell’importo spettante, anche perché ci sono modalità diverse. Ora vi lasciamo ai numeri vincenti di Lotto, 10eLotto senza dimenticare quelli del Superenalotto!

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 60 del 13/04/2024

7 – 9 – 14 – 15 – 16 – 22 – 28 – 30 – 36 – 41 – 49 – 52 – 53 – 58 – 61 – 62 – 67 – 71 – 82 – 90

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 36

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 36 – 14

Extra: 6 – 12 – 13 – 17 – 23 – 24 – 29 – 40 – 54 – 56 – 64 – 70 – 72 – 78 – 85

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n° 60 del 13/04/2024 BARI 36 14 82 54 13 CAGLIARI 30 22 7 6 10 FIRENZE 15 90 28 24 51 GENOVA 67 14 23 85 90 MILANO 67 53 40 90 84 NAPOLI 62 58 64 29 5 PALERMO 61 36 90 70 83 ROMA 71 49 72 12 54 TORINO 16 41 78 17 75 VENEZIA 52 9 56 85 81 NAZIONALE 17 84 54 28 15

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Pronti a ballare sulle note del Superenalotto? I numeri vincenti sono freschi di estrazione, ma ci sono giocatori che hanno dubbi sulla verifica delle vincite. In effetti, non fidarsi del semplice controllo che avviene tramite il confronto con le combinazioni raccolte è lecito. Non a caso esistono più modi per controllare le schedine. Ad esempio, c’è il sito del Superenalotto, che ha a disposizione anche un’app, dove è presente la funzione per verificare la giocata.

Ma ci sono pure le varie ricevitorie dislocate su tutto il territorio che possono non solo aiutarvi nel controllo, ma anche fornirvi le informazioni utili per la riscossione, se siete in possesso di una giocata vincente. La probabilità di aggiudicarsi almeno un premio, secondo quanto indicato sul sito ufficiale del gioco, è una su dieci. La probabilità diventa realtà? Potete scoprirlo ora, infatti vi lasciamo ai numeri vincenti del Superenalotto prima di ritrovarci per quelli di Lotto e 10eLotto.

Ultima estrazione Superenalotto n. 59 del 13/04/2024

Combinazione Vincente

1 – 11 – 6 – 88 – 7 – 79

Numero Jolly

15

Superstar

26

ULTIMA ESTRAZIONE SETTIMANALE PER LOTTO, SUPERENALOTTO E 10ELOTTO!

La settimana di estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto si chiude oggi, sabato 13 aprile 2024, con un nuovo concorso Sisal. Restano protagonisti i numeri vincenti, che possono portare al ricco Jackpot o a una delle vincite per merito delle 11 ruote. Non sono disponibili le quote relative all’appuntamento di ieri con la fortuna per quanto riguarda Lotto e 10eLotto, ma possiamo scoprire i numeri ritardatari del gioco principale. Dopo l’estrazione del venerdì, Agipronews riporta che il numero più assente resta ancora il 48 su Venezia, che ha accumulato 139 assenze finora.

Sono 125 i ritardi collezionati invece dall’89 su Torino, che quindi è al secondo posto. Sul gradino più basso del podio si trova il 23 su Bari, che non è centenario: è al terzo posto con 92 assenze. Lasciamo il podio per arrivare al quarto posto con il 62 su Venezia che è a quota 89 ritardi, due in più del 66 su Milano che è colui che completa la top five dei ritardatari del Lotto. Ora è il momento di scoprire le quote del Superenalotto…

SUPERENALOTTO, IL JACKPOT RAGGIUNGE QUOTA 89,6 MILIONI!

La penultima estrazione settimanale non ci ha regalato soddisfazioni per quanto riguarda il “6” al Superenalotto. Nessuno è riuscito a centrare la sestina vincente, di conseguenza il Jackpot ha proseguito la sua crescita che appare inarrestabile, a meno che non riusciate stasera nel colpaccio che può scombinare tutti i piani. Infatti, per l’estrazione di sabato il montepremi è salito a quota 89,6 milioni di euro. Ma le quote del concorso di venerdì ci confermano che è stato comunque fortunato. Ad esempio, sono stati centrati due punti “5”, uno a Roncoferraro (Mantova), l’altro a Botricello (Catanzaro). Entrambi hanno regalato come premio 64.132,44 euro a questi due misteriosi fortunati.

Ma non è finita qui, perché ci sono quattro punti “4 stella” da 38.733,00 l’uno. Scendiamo al “3 stella” che annovera 77 schedine fortunate, ognuna delle quali vale 2.620,00 euro. La vincita è di 387,33 euro per i punti “4”, le cui giocate vincenti sono 340. Hanno vinto 100 euro coloro che sono riusciti ad entrare nella categoria “2 stella” del Superenalotto: in questo caso le schedine premiate sono 1.362. Salgono a quota 15.049 per i punti “3”, che invece hanno regalato una vincita di 26,20 euro. Chiudiamo il viaggio tra le quote con i 10 euro vinti con “1 stella”, per 9.012 giocate fortunate, e i 5 euro ottenuti da chi ha centrato i punti “2” e/o “0 stella”. Nel primo caso le vincite sono 9.012, nell’altro 19.526.

LA SMORFIA NAPOLETANA ALL’OMBRA DEL LOTTO E SUPERENALOTTO

Nozze in vista per Diletta Leotta. Che c’entra il matrimonio della conduttrice con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto? In realtà, potrebbe aiutarvi indirettamente, grazie alla Smorfia napoletana. Spesso, infatti, la tradizione partenopea torna utile per trasformare i sogni in numeri da giocare. In realtà, possiamo anche usarla per trasformare delle vicende di attualità in combinazioni da giocare.

Prendiamo, appunto, il caso delle nozze con Loris Karius, in programma a giugno. Il grande giorno si avvicina e potreste trarne ispirazione per avere dei numeri a disposizione per una giocata imprevedibile a Lotto, 10eLotto o Superenalotto. Partiamo dal 5, la mano, quella che il portiere ha chiesto per convolare a nozze. C’è poi la 20, la festa, in fase di organizzazione da parte della coppia. Poi chiaramente trova spazio il 63, la sposa, protagonista di questa rubrica oggi. Infine, c’è la chiesa, 84, per celebrare questa unione.











