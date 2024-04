SIMBOLOTTO, LOTTO: I SIMBOLI NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi Sabato, 13 Aprile 2024

È finalmente arrivata l’ora di venire a conoscenza dei numeri e simboli vincenti del Simbolotto per l’estrazione di oggi, sabato 13 aprile 2024. Chissà se ci sarà margine per festeggiare in questo soleggiato weekend. La speranza è che la Dea della fortuna baci uno dei nostri lettori, regalandogli i 10.000 euro messi in palio dal concorso. Non è sicuramente semplice. Per farlo serve infatti indovinare infatti la cinquina vincente al completo. Secondo i dati di Lottomatica questo accade solo a un giocatore ogni 1.221.759. Ci vuole una gran fortuna! In compenso, ci sono sempre i premi minori con cui consolarsi, in caso di corrispondenza solo parziale.

Per sapere se avete vinto, dovete controllare manualmente la combinazione presente nella vostra schedina giocata nella ruota di Firenze del Lotto e l’esito dell’estrazione di oggi del Simbolotto. Fatelo con attenzione perché potrebbe sfuggirvi una eventuale vincita. Non ci sono sistemi automatici, per cui massima attenzione. Andiamo adesso a scoprire cosa ha decretato il sorteggio odierno e nel dettaglio quali sono i numeri e i simboli vincenti di questo concorso. Ecco l’esito: l’Elica (33), il Natale (25), la Scala (27), il Ragazzo (15), i Fagioli (10).

Un nuovo weekend che segna il giro di boa del mese è finalmente arrivato e quale modo migliore per accoglierlo se non con un’estrazione del Simbolotto, ovvero quella che arriverà oggi, sabato 13 aprile, come di consueto poco dopo il Lotto. I due concorsi sono infatti strettamente connessi, dato che la partecipazione del primo dipende da quella del secondo. In particolare, la ruota di riferimento in questo momento è quella di Genova. Come prendere parte al gioco? Per farlo è necessario emettere una schedina proprio su quest’ultima, che è contrassegnata con la lettera “S”. Il meccanismo in questione non prevede costi aggiuntivi rispetto a quelli tradizionali.

Dopo avere compiuto questa operazione, in fondo alla propria schedina emessa comparirà una combinazione di cinque numeri e simboli del tutto casuali. Essi saranno quelli assegnati per il concorso del Simbolotto. Non è possibile sceglierli personalmente, come avviene invece col gioco del Lotto. Non resta a questo punto che scoprire quali saranno quelli della combinazione vincente estratti durante il sorteggio di questa sera a Roma. Nel caso in cui le due cinquine corrispondessero, il giocatore si sarà aggiudicato il premio da 10.000 euro in palio.

RIVEDIAMO LE STATISTICHE DEL SIMBOLOTTO: RITARDATARI E FREQUENTI

In attesa di andare alla scoperta dell’esito dell’estrazione del Simbolotto di oggi, sabato 13 aprile 2024, possiamo leggere qualche interessante statistica di questo simpatico gioco abbinato al Lotto. Gli elementi da osservare in tal senso sono due: la classifica dei ritardatari e quella dei frequenti. Cosa è cambiato rispetto alla scorsa volta, quando la combinazione vincente è stata l’Italia (1), il Buffone (41), il Lupo (21), la Culla (9), i Funghi (43)? In realtà non ci sono stati grandi movimenti.

La classifica dei ritardatari è rimasta sostanzialmente la medesima. In testa c’è la Pizza (24) a quota 36 assenze, seguita dalle Forbici (39) a quota 30 e dal Disco (32) a quota 22. La classifica dei frequenti invece vede ancora in testa il Cerino (18) con 102 apparizioni, ma anche il Diamante (29) ha raggiunto adesso quota 100. A chiudere il podio c’è l’Elica (33) a quota 98.











