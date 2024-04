Lotto/ Estrazione Superenalotto e 10eLotto di oggi 19 aprile 2024: numeri vincenti e Jackpot

Abbiamo accolto da alcune ore un nuovo venerdì (esattamente il 19 aprile 2024) che tra le ultime scadenza lavorative, il bel sole che illumina città e campagne e che fa presagire un weekend fuori porta di quiete e relax, si avvicinano anche i nuovi concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto: tutto è pronto e tra pochissimo si chiuderà la finestra in cui voi sfidanti della Dea Bendata della fortuna potrete compilare e inviare le vostre schedine, quindi affrettatevi!

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi venerdì 19 aprile 2024: i numeri e simboli vincenti

I premi in palio sono veramente alti e potrebbero cambiarvi facilmente la vita, come dimostrano le quote pubblicate (come sempre) dal sito AgiProNews, che parlano di quasi 8 milioni nel solo Lotto di ieri. Particolarmente interessante il tris di vincite registrate nel napoletano, per un totale vicinissimo ai 100mila euro complessivi, seguiti dagli oltre 30mila nell’emiliano (esattamente a Piacenza e Reggio). Nel capitolo dedicato al 10eLotto, invece, avete esultato in particolare in Calabria, con un totale che ha superato abbondantemente i 50mila euro in solamente due vincite differenti, mentre a livello nazionale ne sono stati distribuiti in totale più di 23 milioni. Guardando indietro a tutti i concorsi che si sono tenuti dal primo gennaio ad oggi, tra Lotto e 10eLotto sono stati donati (dalla, talvolta, generosa Dea Bendata) più di 1,5 miliardi di euro!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Giovedì 18 Aprile 2024

DOPO IL LOTTO, CACCIA AL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: QUANTO VALE?

Veniamo, ora, dopo il Lotto a ciò che tutti voi affezionati lettori stavate aspettando: il Superenalotto e il suo sempre più ricco jackpot, che cresce ormai da più di 5 mesi e ha sfondato la porta di 91,9 milioni di euro! Nella giornata di ieri si sono contati sei giocatori che hanno centrato 5 tra i 6 numeri fortunati, portandosi a casa più di 31mila euro l’uno, piuttosto simili ai quasi 36mila vinti da quel singolo fortunato che ne ha indovinati 4, ma con l’opzione Stella: in totale ci sono stati la bellezza di 615.213 i vincitori! Prima di passare oltre, però, vi lasciamo anche con un piccolo consiglio che potrebbe aiutarvi a compilare la schedina del Superenalotto (e a mettere le mani sul jackpot!): da tempo il 18, il 21 e il 56 mancano all’appello dei vincitori serali; mentre l’86, il 77 e il 6 sono tra i più estratti in assoluto.

SIMBOLOTTO, LOTTO: NUMERI E SIMBOLI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Giovedì 18 Aprile 2024

COS’È E COME FUNZIONA LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E 10ELOTTO

Ricollegandoci, infine, proprio ai numeri fortunati (citati poco fa per il Supereanlotto) e, soprattutto, alla sempre più vicina chiusura della finestra in cui potrete scommettere (che ricordiamo durare, per tutti e tre i giochi associati al Lotto, fino alle ore 19:30), vi riproponiamo il nostro viaggio nella Smorfia Napoletana: il sistema partenopeo che tra sogni ed attualità vi saprà consigliare i numeri che il destino ha scelto per voi e che vi condurranno (almeno nella narrativa ‘smorfiesca’) verso premi a dir poco milionari.

Per farvi un pratico esempio, partiamo dalla recentissima scoperta da parte di una bambina 11enne inglese di un antichissimo fossile che risalirebbe ad oltre 200 milioni di anni fa di un animale (per ora) ignoto, che si suppone essere il più grande rettile marino mai osservato. La Smorfia, tra le tante associazioni che propone, suggerirebbe i numeri 2, 10, 16, 22, 24, 27 e 80: questi rappresentano in ordine le parole ‘bambina’, ‘rettile’, ‘fossile’, ‘animale’, ‘gigante’, ‘scoperta’ e ‘spiaggia’. Dal conto nostro, però, vi suggeriamo anche di usare alcuni tra i vostri numeri fortunati (pensiamo a delle date significative, come compleanni, anniversari o momenti speciali della vostra vita) che potranno dare una svolta inaspettate alle scommesse di Lotto, 10eLotto e Superenalotto!











© RIPRODUZIONE RISERVATA