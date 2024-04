Lotto/ Estrazione Superenalotto e 10eLotto di oggi 18 aprile 2024: numeri vincenti e Jackpot

Tornano ancora una volta in questa entusiasmante settimana i concorsi associati al gioco del Lotto, pronti a donare grandissime soddisfazioni a molti tra coloro che ancora una volta decideranno di tentare la fortuna: ma vi ricordiamo che (sempre oggi ovviamente) ci saranno anche due nuovi appuntamenti con il Superenalotto e il 10eLotto. Numerosi i premi in palio, mentre i meno fortunati che torneranno a casa con le tasche vuote (se avranno la pazienza di non perdere le speranze) potranno riprovarci col Lotto anche domani, oppure sabato!

Questo giovedì 18 aprile 2024, tra l’altro, si lascia alle spalle un concorso, quello di martedì 16 aprile, ricco di bottini, che sono riusciti a sfiorare (nel caso del 10eLotto) anche i 100mila euro con un totale, tra Lotto, 10eLotto e Superenalotto, di oltre 36 milioni di euro ‘donati’ a destra e manca nel Bel Paese. Riferendoci nello specifico al Lotto, per esempio, sul portale di AgiProNews si fa riferimento ad un gruzzoletto da 50mila euro (in tre differenti premi) assegnato il Lombardia, mentre nel solo napoletano ne sono stati vinti in totale 21, anche in questo caso tra tre fortunati giocatori del Lotto.

Non è da meno il 10eLotto perché, come non tutti sapranno, distribuisce ogni settimana (tutte e quattro le volte in cui si tengono i concorsi) il montepremi complessivamente più alto: si tratta di ben 28 tra i 36 milioni a cui facevamo riferimento poche righe fa! Abbiamo già anticipato il premio da 100mila euro, mentre alti due giocatori ne hanno vinti 40mila e, come spesso accade, sono stati decine i premi da 20mila euro che (pur lontani dal 100) hanno reso felici molti tra gli sfidanti della Dea Bendata.

SUPERENALOTTO: A 5 MESI DALL’ULTIMO 6 IL JACKPOT VOLA A 91,3 MILIONI DI EURO

L’appuntamento più atteso dopo il Lotto, però, rimane sempre quello con il Superenalotto, che da sempre è visto come il gioco in assoluto più ricco tra i tanti (tantissimi) che ogni giorno rendono felici centinaia e centinaia di giocatori. Partiamo dal ricordarvi che sono passati ormai addirittura 5 mesi dall’ultima volta (era il 17 novembre dello scorso anno) in cui la Dea Bendata ha donato il ricchissimo jackpot del Superenalotto, che è continuato a crescere e crescere di settimana in settimana, arrivando oggi a ben 91,3 milioni di euro! L’ultimo concorso, comunque, ha premiato più di 774mila giocatori, con un massimo che ha superato di poco i 18mila euro (16 premi in totale, tra concorso classico ed opzione ‘SuperStar’) seguiti dai consueti premi più o meno fissi (5 euro con 2 punti, tra i 10 e i 15 con 3 e così via).

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO: INIZIA IL VIAGGIO DELLA FIACCOLA OLIMPICA

Mentre tutto è pronto per accogliere una nuova estrazione di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, sperando ovviamente che si quella ‘definitiva’ per molti, se non tutti, tra voi affezionati lettori, vi lasciamo con la nostra classica rubrica sulla Smorfia Napoletana: apprezzata soprattutto da chi davanti alle schedine non riesce mai a scegliere una combinazione, nella paura che una decisione sbagliata possa far perdere un’occasione preziosa (in tutti i sensi!).

In tal senso, la Smorfia è un po’ la voce del destino perché converte i sogni ricorrenti (per molti specchio dell’anima) in numeri ed è stata pensata proprio per il Lotto. Vi facciamo subito un esempio, partendo da una notizia ed indicandovi tra parentesi i numeri che la Smorfia associa alle varie parole: pochi giorni fa ad Olimpia si è tenuto il classico rito (17) dell’accensione, con il fuoco (14) sacro dei greci, della fiaccola (26) che verrà accompagnata in una lunga staffetta verso le olimpiadi (2) di Parigi, passando di mano in mano preservando la fiamma (19) che aprirà l’attesa competizione sportiva.

