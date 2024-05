SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Sabato 18 Maggio 2024

È arrivato puntuale l’orario utile per andare a leggere i numeri e simboli vincenti del Simbolotto dell’estrazione di oggi, sabato 18 maggio 2024. I tanti giocatori di questo concorso abbinato a Lotto non devono più aspettare per scoprire se sono stati baciati dalla Dea bendata o meno. La voglia di festeggiare non manca a nessuno, ma chissà se ce ne sarà modo in questo weekend quasi estivo. Secondo i dati di Lottomatica questo accade solo a un partecipante su 1.221.759. Le statistiche insomma non sono delle più incoraggianti, ma la speranza è l’ultima a morire. Anche perché i 10 mila euro che rappresentano il massimo premio non sono l’unica categoria di vincita.

Per capire se avete vinto, potete recarvi in ricevitoria oppure semplicemente leggere in questo articolo la combinazione vincente e confrontarla con quella della vostra schedina giocata nella ruota di Milano del Lotto. È importante compiere questo procedimento con attenzione perché potrebbe sfuggirvi una eventuale vincita. Non ci sono sistemi automatici, per cui occhi aperti. Andiamo adesso a scoprire cosa ha decretato il sorteggio odierno e nel dettaglio quali sono i numeri e i simboli vincenti di questo concorso. Ecco l’esito dell’urna: il Buffone (41), il Diamante (29), l’Italia (1), la Scala (27), il Cacio (30).

Arriva il weekend, che si fa caldo con l’avvicinarsi dell’estate, e cresce la voglia di vincere qualche premio con l’estrazione del Simbolotto di oggi, sabato 18 maggio 2024, insieme alle temperature. Per partire per le vacanze sicuramente serve mettere da parte del denaro: i 10mila euro messi in palio in tal senso farebbero comodo a molti, anche perché la spesa per giocare a questo concorso abbinato al Lotto è pari a un solo euro, cioè il costo della schedina principale.

L’unica segnalazione che vi facciamo riguarda la ruota di riferimento per il mese in corso, che è quella di Milano: è possibile riconoscerla perché ha a fianco la lettera “S”. Soltanto emettendo la schedina del Lotto su quest’ultima avverrà la partecipazione automatica al concorso. Il meccanismo è del tutto schematico. Una volta emesso il documento, in coda a quest’ultimo appariranno cinque simboli. Essi rappresentano la combinazione. Solo se questa corrisponde a quella vincente, si vince.

CHI RITARDA E CHI SI FA VEDERE SPESSO AL SIMBOLOTTO

Con l’estrazione del Simbolotto si ha un solo obiettivo, ovviamente quello di indovinare i cinque simboli e numeri vincenti. Se ciò dovesse avvenire solo parzialmente, però, non c’è da disperare, perché sono infatti disponibili premi minori. In attesa dei numeri vincenti, possiamo scoprire qualcosa di più sulle statistiche che portano all’estrazione di oggi: il gioco in questione infatti va avanti ad molto tempo e ce ne sono tantissime a disposizione.

Per chi volesse ad esempio sapere qual è il simbolo che è apparso più di frequente in questi mesi, la risposta è subito fornita. Si tratta del Cerino (18), che si è fatto vedere in ben 104 occasioni. Anche il Diamante (29) e l’Elica (33) però non scherzano. Non si può dire lo stesso invece della Pigna (38). È infatti il simbolo più ricercato, dato che manca da 41 estrazioni. Si farà vedere oggi?

