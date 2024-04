Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi venerdì 19 aprile 2024: i numeri e simboli vincenti

TENTARE LA FORTUNA AL SIMBOLOTTO E’ GRATIS

Dopo l’estrazione del Lotto, arriva il momento del Simbolotto con i suoi numeri vincenti, che corrispondono a simboli fortunati. Questo perché si tratta di un gioco diverso dagli altri, in cui non sono protagonisti solo i numeri, ma ci troviamo di fronte a delle combinazioni che includono anche simboli. Di sicuro è tra i giochi più semplici, visto che per partecipare al concorso odierno è sufficiente scegliere per la propria schedina del Lotto di optare per la ruota in promozione. Ogni mese cambia, rispettando un preciso calendario che per quanto riguarda il mese di aprile vede protagonista la ruota di Genova.

Non c’è nient’altro da fare, perché quando viene emessa la giocata al Lotto, si ottiene una combinazione di cinque numeri, e altrettanti simboli. Tutto ciò in maniera automatica, dunque non dovete scegliere alcuna cinquina da giocare. Inoltre, la giocata al Simbolotto è pure gratuita, perché non dovete aggiungere alcun importo a quello che avete destinato per partecipare all’estrazione del Lotto.

IL “REBUS” SMORFIA E LE VINCITE DEL SIMBOLOTTO

Chi gioca al Simbolotto spesso pensa che ci sia un legame speciale con la Smorfia napoletana, visto che i protagonisti sono numeri e simboli. In realtà, la tradizione partenopea si “mischia” con la Smorfia moderna. Il mix è tra la cultura campana e le tradizioni del resto d’Italia. Ma in questo gioco non dovete usare la Smorfia per scegliere i numeri da giocare, visto che vengono assegnati automaticamente. Può tornarvi utile semplicemente per “interpretarli” in attesa dell’estrazione, che avviene dopo quella delle ruote del Lotto.

A quel punto avrete altri pensieri per la testa, magari i premi che regala questo gioco. La caccia è ai 10mila euro del 5, ma ci sono altre categorie di vincita da non trascurare. Col 4, ad esempio, si vincono 50 euro, mentre col 3 il premio è di 5 euro. L’ultimo premio messo in palio è il 2, con cui si vince un solo euro. Presto scoprirete se uno di questi premi del Simbolotto potrà essere vostro…











