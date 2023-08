Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 1 agosto 2023, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 1 AGOSTO 2023

Nuova settimana di estrazioni con Lotto, 10eLotto e Superenalotto, con cui apriamo anche un nuovo mese. Oggi, martedì 1 agosto 2023, è previsto il nuovo concorso Sisal, quindi riparte la caccia al Jackpot e ai tanti premi di questi giochi, tramite ovviamente i numeri vincenti che scopriremo insieme. Nel frattempo, anche per farsi un’idea dell’importanza delle vincite che si possono realizzare, diamo uno sguardo alle quote. L’estrazione del Lotto di venerdì ha premiato la Lombardia, dove infatti sono state registrate vincite per un totale di oltre 61mila euro. Stando ai dati riportati da Agipronews, la vincita più alta di giornata al Lotto è stata centrata a Lissone, in provincia di Monza e della Brianza, con sei ambi, quattro terni e una quaterna per un totale di 41.250 euro; ci sono poi due vincite, una da 10.250 euro e una da 10mila euro, a Inveruno (Milano), con due ambi secchi. A completare il podio dell’ultima estrazione del Lotto, i 18.750 euro vinti a San Giuseppe Vesuviano (Napoli), con tre ambi e un terno. Nell’estrazione di sabato del Lotto, invece, la vincita più alta è stata centrata ad Acerra (Napoli), con tre ambi e un terno per un totale di 25mila euro, invece a Sedico (Belluno), un terno secco è valso un premio di 22.500 euro. L’ultima estrazione del Lotto ha distribuito premi per oltre 3,1 milioni di euro in tutta Italia, nel complesso quest’anno siamo oltre i 664 milioni di euro.

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 29 luglio 2023

Passiamo alle quote del 10eLotto. L’estrazione di venerdì 28 luglio ha premiato un giocatore di Catania, che con un 8 Oro ha vinto 30mila euro. A Roma, invece, è stato centrato un 9 da 20mila euro, mentre il podio della giornata è completato dai 15mila euro vinti a Calderara di Reno, in provincia di Bologna, con un 7 Doppio Oro. Ma Agipronews segnala anche vincite per un totale di 18mila euro in Lombardia, grazie a dei 6 Doppio Oro da 6mila euro ciascuno, due in provincia di Milano, a Cormano e Busto Garolfo, e una a Cassolnovo, in provincia di Pavia. La vincita più alta dell’estrazione di sabato 29 luglio del 10eLotto, invece, è stata centrata a Pescara, con un 8 da 10mila euro. A completare il podio in questo caso una vincita da 7.500 euro a Voltago Agordino (Belluno), con un 6 Oro, e una da 6.500 a Rivoli (Torino), con un 3 Oro. Pertanto, l’ultima estrazione del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 10,8 milioni di euro in tutta Italia, nel complesso siamo quasi a 2,22 miliardi di euro quest’anno.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, sabato 29 luglio 2023

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

La caccia al “6” del Superenalotto riparte oggi, giorno di estrazione anche per Lotto e 10eLotto, con l’obiettivo di mettere le mani sui 34 milioni di euro in palio. Ma ci sono ovviamente anche le altre categorie di vincita da tenere d’occhio, perché la dea bendata sa essere particolarmente generosa. Lo dimostrano le quote dell’ultimo concorso, anche se non c’è stato alcun “6”. Ma ci sono state sei vincite per quanto riguarda il “5”, ognuna delle quali da 32.579,52 euro. Ci sono poi i “4” per un premio di 438,18 euro per ognuna delle 457 giocate fortunate. Sono 18.553 le schedine vincenti per il 3, che vale 32,36 euro. Invece, chi ha centrato il “2” si è dovuto accontentare di 6,23 euro (in questo caso sono state 298.718 le schedine fortunate).

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Venerdì 28 luglio 2023

Passiamo al capitolo Superstar Superenalotto. C’è stata una vincita di 43.818,00 euro per il “4 stella”. Sono 59 invece per il “3 stella”, ognuna delle quali da 3.236,00 euro. Poi i cento euro per il “2 stella”, centrato da 1.331 giocate. Sono 8.789 per “1 stella”, in questo caso per un premio di 10 euro. La metà va invece a coloro che hanno centrato “0 stella”: sono 22.039 le schedine del Superenalotto fortunate.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Pensate per un attimo al Jackpot del Superenalotto e a come spendere l’eventuale vincita. Si rincorreranno nella vostra mente tante idee, ma del resto il tempo per fare ogni valutazione non mancherà al fortunato o ai fortunati. A tal proposito, vi suggeriamo di prendere in considerazione l’ipotesi di destinare una somma ad un progetto lanciato su Kickstarter, dove ad esempio c’è GrowPod, un dispositivo all’avanguardia che offre la possibilità di creare e controllare un clima personalizzato, consentendo una crescita ottimale di funghi o micropiante direttamente nella comodità di casa vostra. Non dovrete interferire con il controllo del clima all’interno del box, in quanto il sistema se ne occuperà automaticamente per voi. Potrete ammirare il vostro cibo sano e rigoglioso, il che è davvero entusiasmante.

Peraltro, il design combina minimalismo e modernità e si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente interno, diventandone la decorazione più appariscente. GrowPod non solo promuove uno stile di vita sano, ma consente anche di ottenere benefici terapeutici personali dalla coltivazione di microgreens e funghi in casa. I microgreens contengono molte vitamine, minerali e altri nutrienti che contribuiscono alla salute generale dell’organismo. Potrete personalizzare l’umidità dell’aria e del terreno, la temperatura e la durata dell’irrigazione per soddisfare le vostre esigenze. Inoltre, i modelli sono disponibili in dimensioni conformi agli standard europei, americani e inglesi.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Immancabile l’appuntamento con la Smorfia Napoletana, la rubrica che ci consente di usare il tradizionale sistema partenopeo che converte i numeri in sogni e viceversa, ma anche racconti e notizie. Prendiamo il caso di Miriam Leone, che è incinta del suo primo figlio. L’attrice, che si è sposata due anni fa con Paolo Carullo, lo ha annunciato in esclusiva a Vanity Fair che le ha dedicato la copertina. Un annuncio che si può trasformare in una combinazione di numeri da giocare al Lotto o al Superenalotto. Dal 2 la piccirella (la bambina o il bambino) al 9 la figliolanza, che rappresenta il concetto della famiglia. Ma pensiamo anche al 29, il padre dei bambini, in omaggio al marito di Miriam Leone. Ma ovviamente non può mancare 52 la mamma, che nei sogni rappresenta il legame per eccellenza. Infine, c’è il 73 che è l’ospedale, ma solo perché sarà il luogo in cui darà alla luce il piccoletto o la piccoletta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA