Lotto e Superenalotto/ Estrazioni di oggi, 10eLotto, 11 febbraio: numeri vincenti!

Numeri ritardatari del Lotto e del Superenalotto ancora una volta oggetto del nostro focus in questo martedì 11 febbraio 2020. Iniziamo il nostro consueto approfondimento a partire dal gioco del Lotto, dove la primula rossa si conferma ancora una volta il numero 22 sulla ruota di Palermo: sono ormai 166 i concorsi consecutivi senza che l’amico rosanero faccia capolino tra gli estratti. Anche oggi si ripropone il quesito che abbiamo posto nelle altre 165 occasioni precedenti: sarà la volta buona? Alle sue spalle il numero 7 sulla ruota di Bari non dà sue notizie da 132 turni di fila. Medaglia di bronzo per il numero 38 sulla ruota di Genova: dato per disperso a sua volta da 120 estrazioni senza interruzioni. Capitolo Superenalotto: anche qui i numeri ritardatari iniziano a toccare cifre di un certo conto. Il primatista, il numero 27, non si vede ad esempio da ben 80 turni consecutivi. Il podio virtuale viene completato dal 24, con 73 assenze di fila, e con il numero 18, datosi alla macchia da 46 estrazioni. (agg. di Dario D’Angelo)

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 11 febbraio 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 18/2020. Il Lotto e 10eLotto ritornano anche oggi per un nuovo concorso: numeri vincenti e premi pronti sul tavolo verde! Chi riuscirà a conquistare il podio delle vincite? In attesa di saperne di più, rivediamo la statistica ufficiale grazie al contributo di Agipro News e ai dati diffusi dall’agenzia di stampa. In testa il Lotto con la provincia di Napoli: un giocatore di Arzano ha centrato una quaterna, quattro terni e sei ambi che superano il valore di 64 mila euro. In seconda posizione troviamo invece Bari con un bottino da 23.750 euro, e a seguire un terno secco su Napoli indovinato a Mede, in provincia di Pavia. Il premio in questo caso è di 22.500 euro, la stessa cifra che un fortunello di Pontoglio, in provincia di Brescia, si è portato a casa con un terno secco su Firenze. Il 10eLotto premia invece Arenzano, nel Genovese, con il primo posto sul podio. Il giocatore ha realizzato 20 mila euro grazie ad un 9. Sul secondo gradino troviamo invece Fuscaldo, in provincia di Cosenza, con 10 mila euro registrati grazie ad un 8. La stessa somma è stata vinta anche a Pontedera, in provincia di Pistoia, con un 7 Oro, così come Vallefoglia, con un altro 7 Oro.

20,1 milioni di euro per il Jackpot del SuperEnalotto di questa sera: pronti per scoprire il destino del concorso e del montepremi? Gli appassionati sono già pronti sui blocchi di partenza e aspettano solo l’inizio dell’appuntamento. In attesa di questo istante così emozionante, rivediamo la statistica ufficiale e scopriamo insieme quali vincite sono state distribuite nella scorsa estrazione. In testa il 5 da quasi 56 mila euro con quattro vincitori, mentre un unico giocatore si porta a casa oltre 47 mila euro grazie al 4+. 3.292 euro per i vincitori del 3+, ovvero 115, mentre 484 tagliandi vincenti totalizzano 476,94 euro grazie al 4. Segue il 3 in leggera crescita, con premio da 32,92 euro e 20.934 giocatori. Infine il 2 che premia 340.971 partecipanti con 6,25 euro a testa. Il 2+ regala invece 100 euro a 1.670 appassionati, mentre i 10 euro dell’1+ finiscono nelle tasche di 10.702 vincitori. Infine abbiamo i 5 euro dello 0+, associato a 24.395 biglietti fortunati.

Il SuperEnalotto sta per dare il via ad una nuova estrazione, mentre il Jackpot continua a rappresentare il sogno di molti appassionati. Tutti i giocatori in gara sperano di poter conquistare la sestina vincente, di azzeccare i numeri giusti per portarsi a casa il montepremi. Solo pochi fortunatissimi però riusciranno davvero nell’impresa: la vincita ci sarà già questa sera? Mentre aspettiamo l’inizio dell’estrazione, scopriamo invece come investire al meglio il bottino appena centrato. In questo modo potremo fare affidamento su un’idea utile per spendere la prima parte del nostro tesoretto. Grazie all’aiuto di KickStarter, la nostra Rubrica ha selezionato per voi McJoy, un dispositivo in grado di raffreddare o scaldare latte, cappuccino, cioccolata e tè. Un 4 in 1 invidiabile, dalle dimensioni compatte e super silenzioso. Oltre che potente, visto che McJoy è in grado di trasformare il latte in una crema leggera e compatta in circa 1 minuto. Basterà selezionare il pulsante associato al tipo di bevanda che si desidera per ottenere la schiuma che più si addice a caffè macchiato, cioccolata, caffellatte e molto altro ancora. L’asta rimarrà attiva per altri 29 giorni, mentre l’obbiettivo in denaro da meno di 3 mila euro è già stato raggiunto: i sostenitori hanno versato per ora circa 87 mila euro.

Il Lotto e i numeri vincenti di oggi stanno per regalare premi e sogni a tutti gli appassionati italiani. Ogni giocatore previdente ha già registrato la propria schedina, grazie alle ricevitorie fisiche oppure su quelle virtuali. Naturalmente usando il sito ufficiale del gioco. Alcuni giocatori però rischiano di rimanere ai cancelli e di non poter partecipare al concorso: i ritardatari per esempio, che hanno a disposizione ancora poche ore per poter registrare il proprio tagliando. Oppure gli indecisi, ancora alla ricerca dei numeri da inserire nel biglietto. Ed è proprio a questi ultimi che si rivolge la nostra Rubrica: scopriremo insieme alcuni numeri da giocare grazie ad una notizia selezionata per voi e il supporto della smorfia napoletana. Partiamo dalla news, che ci parla di una ricerca americana riguardo alla disonestà e alle offerte in chiesa. Sembra infatti che la percentuale di fedeli che lascia un’offerta per accendere le candele votive sia in costante descrescita: dal 92% degli anni Novanta si è passati infatti al 90% del 2006. La ricerca però riguarda solo le strutture americane, visto che in Italia molte chiese hanno già provveduto da tempo a sostituire le candele tradizionali con quelle elettriche. In questo caso infatti l’accensione è collegata all’inserimento di una moneta. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la chiesa, 84, la candela, 65, l’offerta, 44, la moneta, 28, e la ricerca, 76. Per chi gioca al 10eLotto scegliamo invece un Numero Oro: la disonestà, 90.



