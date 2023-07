Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 15 luglio 2023, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 15 LUGLIO 2023

Nella giornata di oggi, sabato 15 luglio 2023, torna l’ormai consueto appuntamento con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. I premi in palio sono ricchissimi! Si tratta dell’ultima estrazione settimanale, dopo quella extra che si è tenuta ieri. L’appuntamento del venerdì infatti è un surplus introdotto col Decreto Alluvione e i proventi andranno alla popolazione dell’Emilia Romagna. Per conoscere l’esito delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto bisognerà comunque pazientare fino a questa sera, quando si terranno tutti e tre i sorteggi.

Non essendo disponibili le quote, approfondiamo la questione delle statistiche, in particolare dei ritardatari del Lotto, dopo l’estrazione di venerdì 14 luglio. Al primo posto c’è il 6 su Milano si conferma leader dei ritardatari ed è a quota 130 assenze. Al secondo posto c’è il 76 su Milano, che manca da 111 turni. Al terzo posto, sul gradino più basso del podio, c’è il 25 su Genova che non si vede da 101 appuntamenti con la fortuna. Al quarto posto dei ritardatari del Lotto c’è il 77 su Palermo che non si vede da 92 estrazioni, al quinto posto invece il 4 su Bari che non si vede da 90 concorsi.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Non solo Lotto. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che tra gli attesissimi concorsi odierni c’è anche quello del Superenalotto, dato che i giocatori che aspettano l’estrazione di oggi sono numerosissimi. Non c’è stato alcun “6” nello scorso concorso (l’ultimo è stato centrato il 10 giugno 2023 a Teramo per un valore di 42,4 milioni di euro). Il Jackpot è salito dunque a 26,6 milioni di euro. In compenso, c’è stato un 5+1 da 354.666,08 euro a Gemona del Friuli, in provincia di Udine, presso il punto vendita Il Tabacchicco in Via XX Settembre 17. Ci sono stati inoltre due punti 5 da 57.292,22 euro ciascuno. Tanti i premi minori assegnati. In particolare, 252 punti 2 da 473,63 euro; 9.867 punti 3 da 35,87 euro e 158.753 punti 2 da 6,87.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il ricco jackpot del Superenalotto? È sicuramente una domanda che in moltissimi, giocatori o non giocatori, si sono posti almeno una volta, sognando di riuscire a mettere le mani su uno di quei premi milionari. Un’idea, dopo aver ovviamente pensato a ottemperare a esigenze, necessità e sogni nel cassetto, potrebbe essere quella di investire parte del budget in un progetto innovativo, prendendo spunto dalla piattaforma Kickstarter.

Per fare un esempio, oggi parliamo di Loop Micro Mount, ovvero il più piccolo supporto per telefono per biciclette. È resistente, fisso ma rimovibile. Loop crea accessori da ciclismo che fanno la differenza. Il Micro Mount è un dispositivo completamente diverso da qualsiasi altra cosa attualmente sul mercato. È mini e leggero, non ti chiede di cambiare la custodia del telefono per funzionare. Puoi navigare sulle strade in sicurezza, sapendo che il tuo telefono è sicuro e che sei sulla strada giusta. Per montarlo e attivarlo servono solo 60 secondi.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Sei ancora indeciso sui numeri del Lotto da giocare? In tal caso, potrebbe tornare utile la tradizionale Smorfia Napoletana, che permette di tradurre i sogni e le notizie in numeri. Per fare un esempio, prendiamo uno dei fatti di cronaca più interessanti per trarne spunto. Oggi è l’anniversario della morte di Gianni Versace. Per ricordarlo si potrebbero scegliere il 46, ovvero il suo anno di nascita; il 51, ovvero gli anni che aveva al momento della morte; il 21, che simboleggia la creatività come espressione e sviluppo dell’intelletto; l’85, che rappresenta la moda; il 30, che fa riferimento a Medusa, simbolo della sua casa di moda.

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 86 del 15/07/2023

–

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): –

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): –

Extra: –

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n° 86 del 15/07/2023 BARI – – – – – CAGLIARI – – – – – FIRENZE – – – – – GENOVA – – – – – MILANO – – – – – NAPOLI – – – – – PALERMO – – – – – ROMA – – – – – TORINO – – – – – VENEZIA – – – – – NAZIONALE – – – – –

