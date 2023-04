Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 22 aprile, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 22 APRILE 2023

Le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto stanno per prendersi la scena oggi, sabato 22 aprile 2023. In programma stasera il terzo e ultimo appuntamento della settimana con la Dea Bendata. Dopo i concorsi di martedì e giovedì, arriva oggi una nuova occasione per tentare la fortuna. Anzi tre, visto che i numeri vincenti che stiamo per raccogliere riguardano tre giochi ben diversi, ma tutti generosi. Infatti, come segnalato da Agipronews, l’ultima estrazione del Lotto ha premiato due fortunati giocatori con vincite da 216.600 euro ciascuno.

La prima è avvenuta a Borghetto di Vara, in provincia della Spezia, l’altra a Siena. Concorso fortunato per la Liguria, visto che sono stati vinti altri 25mila a Genova. Andiamo oltre 78mila euro per quanto riguarda il Piemonte: a Torino, infatti, è stata centrata la terza vincita più alta di giornata, che è stata pareggiata da una giocata identica a Reggio Calabria, con un premio di 50.596 euro; a questa, si aggiungono i 27.900 euro vinti a Vinovo (Torino). Infine, vanno segnalate due vincite da 45mila euro ciascuna a Modena. Pertanto, l’ultima estrazione del Lotto ha distribuito premi per 17,5 milioni di euro in tutta Italia, nel complesso oltre 350 milioni quest’anno.

E poi c’è il 10eLotto, che ha fatto sorridere il Lazio, con vincite totali superiori ai 62 mila euro. A Terracina (Latina), sono stati vinti 30mila euro; a Roma sono state centrate due vincite da 13mila euro ciascuna, la terza da 6.504 euro. Il premio più alto di giornata, invece, è andato a Torino, dove un 7 oro è valso 50mila euro a un fortunato giocatore. A completare il podio delle vincite di giornata i 15mila euro vinti a Cavallino Treporti (Venezia). L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 22 milioni di euro in tutto il Paese, per un totale di oltre 1,218 miliardi di euro in questo 2023.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

La caccia al “6” del Superenalotto è ripartita subito dopo l’ultima estrazione, nella quale non è stata centrata la sestina fortunata. Di conseguenza, il Jackpot è salito a quota 20,4 milioni di euro per il concorso di oggi. Ma non sono mancate vincite importanti nell’appuntamento di giovedì. Ad esempio, sono stati centrati 18 punti “5”, ognuno dei quali ha fruttato un premio di 11.934,41 euro per ognuno dei fortunati. Ci sono stati poi ben 1.444 punti “4”, ognuno dei quali invece è associato ad una vincita di 246,78 euro. Le quote del Superenalotto scendono a 17,53 euro e 5,00 euro rispettivamente per i punti “3” e “2”. Nel primo caso le schedine fortunate sono state 45.406, nel secondo invece 560.569. Passiamo al Superstar del Superenalotto, con il “4 stella” che premia con 24.678,00 euro ognuno dei quattro fortunati. Sono 209 le schedine vincenti per il “3 stella”, ognuno da 1.753,00 euro. Sono stati vinti 100 euro da coloro che hanno centrato il “2 stella”, che comprende 2.662 schedine fortunate. Sono 14.416 per “1 stella” da 10 euro. Infine, completiamo il quadro con il “0 stella” da 5,00 euro per ognuna delle 27.861 giocate vincenti.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Visto che il Jackpot del Superenalotto è salito a 20,4 milioni di euro per l’estrazione di oggi, crescono anche i sogni che si possono realizzare con un’eventuale vincita. Dovete pensare in grande in vista del concorso odierno, perché potreste ritrovarvi con un premio incredibile e pensare a come investire la somma. Non escludete neppure l’ipotesi di finanziare un progetto. Ce ne sono tanti innovativi attraverso cui potete dare il vostro contributo al cambiamento. Un esempio? Su Kickstarter ce ne sono diversi. Come Fourneau Carbon Steel Pan, una padella con acciaio al carbonio. Visto che le comuni pentole antiaderenti sono inutilizzabili nel giro di uno o due anni, inoltre non impediscono il deposito di sostanze chimiche nei cibi a causa del loro fragile rivestimento, gli sviluppatori di questo progetto hanno pensato di usare l’acciaio al carbonio, che è molto più resistente e leggero (infatti questa padella pesa quasi la metà delle padelle in ghisa di dimensioni simili). Inoltre, tollera temperature più alte, quindi si può riscaldare e raffreddare rapidamente, e non è tossica. Dunque, il design è diverso: è stato ottimizzato lo spessore della padella per ottenere la migliore combinazione di reattività alla temperatura e maneggevolezza. Inoltre, è stato riprogettato interamente il manico, in modo che la padella sia comoda da tenere in mano e sia più facile da cucinare e da pulire. Infine, è stata scelta una forma che facilita il lancio e lo scuotimento dei cibi. Visto che un’eventuale vincita potrebbe permettervi di avere tempo da dedicare ad amici e parenti, e che potreste ritrovarvi ad appassionarvi alla cucina, potete farlo con dei prodotti innovativi.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Ora torniamo con i piedi per terra e concentriamoci sui numeri. Ma facciamolo avvalendoci del supporto della Smorfia napoletana, che ci consente di interpretare quelli già usciti o scegliere quelli da giocare al Lotto e Superenalotto. Capita spesso di non avere la giusta ispirazione, ma potete trovarla dall’attualità o dal gossip, come nel caso che vi stiamo per presentare. Prendiamo la notizia di Cesare Cremonini, che avrebbe una nuova fidanzata: la giornalista Giorgia Cardinaletti del Tg1. Come tradurre tutto ciò in numeri? Non possiamo non partire dal 55, ‘a museca, visto che la musica è la passione e il lavoro di Cesare Cremonini. Potrebbe andar bene anche 15, ‘o guaglione, per rappresentarlo, mentre la dolce metà potrebbe essere associata al 63, ‘a sposa, ma in questo caso futura, nell’auspicio che le relazione proceda bene. Ma trova spazio anche 72, ‘a maraviglia, perché la notizia ha senza dubbio destato stupore, non solo tra i fan del cantante.











