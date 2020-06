LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 23 giugno: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 23 GIUGNO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 23 giugno 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 57/2020. Lotto e 10eLotto pronti per andare in scena con una nuova estrazione: i numeri vincenti e i premi verranno annunciati fra pochissimo e tutte le regioni italiane sono pronte per conoscere la propria posizione in classifica. I dati intanto ci parlano del risultato dello scorso appuntamento, che ha permesso al 10eLotto di salire sul primo gradino delle vincite. Come ci ricorda Agipro News, il bottino più alto è da 100 mila euro registrato a Castellammare del Golfo grazie a due 9. Le schedine sono state giocate inoltre in modalità frequente e si pensa che il vincitore possa essere il medesimo. In questo caso il bottino del fortunello sarebbe di 200 mila euro complessivi. In totale invece i premi dello scorso sabato si aggirano attorno a più di 20 milioni di euro. Il Lotto premia invece Como con un terno secco su Torino del valore di 22.500 euro. In provincia di Siracusa, ad Avola, sono stati centrati invece 19 mila euro grazie a quaterna, terno e ambo su Napoli.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Jackpot e SuperEnalotto si preparano a sfrecciare lungo la strada che ci porterà al concorso di questa sera. I numeri vincenti consacreranno il ritorno della sestina oppure dovremo fare i conti con una nuova assenza del montepremi? Nel frattempo sappiamo che il valore del bottino più alto del gioco della Sisal è di 53,9 milioni di euro. Per adesso l’ultimo 6 realizzato quest’anno rimane quindi quello di Arcola, La Spesa, del valore di 67 milioni di euro. Durante lo scorso appuntamento, ci dicono i dati di Agipro News, due vincitori hanno imbroccato il 5 da 93 mila euro a testa, grazie alle giocate di Ronchi dei Legionari, in provincia di Gorizia, e di Vallefoglia, in provincia di Pesaro e Urbino. Per il 4+ i vincitori sono invece cinque e il bottino da 37 mila euro.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto e il Jackpot ci attendono anche questa sera: in arrivo una nuova estrazione da non perdere. Gli appassionati della Sisal stanno ultimando in queste ore tutti i preparativi per assistere al concorso di oggi, anche per creare l’atmosfera più adatta ad accogliere la possibile vincita. Alcuni per esempio si sono già portati avanti e hanno individuato un’idea utile per investire una piccola parte del proprio bottino. Anche la nostra Rubrica ha deciso di seguire questa strategia ed è pronta per parlarvi di un progetto lanciato su KickStarter che potrebbe tornarvi utile durante il taglio del nastro. Oggi parliamo di Birdsy, un registratore di suoni con camera integrata che permette di osservare la vita di animali selvatici e uccellini. Grazie ai monitor si potranno individuare le varie specie e registrare il verso di tanti animali, senza disturbarli nel loro habitat naturale. Birdsy è magico e dotato di una videocamera ad alta definizione, in grado di catturare ogni più piccolo dettaglio anche a lunga distanza. L’azienda di New York che vuole produrre il dispositivo ha stabilito un goal da circa 53 mila euro: a 22 giorni dalla fine dell’asta, sono stati quasi 400 i sostenitori a versare una somma che sfiora i 72 mila euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto e i numeri vincenti di oggi ci terranno compagnia in questa serata ricca di premi. Gli aspiranti vincitori non vedono l’ora di scoprire tutte le novità sull’appuntamento di oggi, anche se alcuni stanno facendo davvero fatica a trovare dei numeri da giocare. Ogni combinazione potrebbe rivelarsi vincente: per questo motivo, i giocatori italiani potrebbero essere indecisi su come compilare la loro schedina. Per fortuna la nostra Rubrica si occupa da tempo degli appassionati colpiti dai dubbi in merito ai numeri da giocare: anche oggi vi parleremo di una news, che la smorfia napoletana analizzerà per noi, proponendoci i numeri associati. La notizia ci parla di un’agenzia che ha scelto di offrire un servizio particolare: realizzare ritratti degli animali domestici e di rappresentarli come nobili del Rinascimento. La Crown & Paw si ispira ad una collezione di ritratti creati nel XIX secolo e dei rari dipinti ad olio dell’epoca rinascimentale per combinare i ritratti degli animali domestici dei clienti. Il risultato è assicurato e più che divertente. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il ritratto, 49, l’animale, 22, il nobile, 58, il quadro, 4, e la pittura, 41. Aggiungiamo anche un Numero Oro per chi volesse giocare al 10eLotto: il Rinascimento, 56.



