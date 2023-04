Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 30 marzo 2023

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Superata l’estrazione del Superenalotto, è arrivato il momento di guardare agli esiti del Lotto e del 10eLotto. Se la prima estrazione non avesse ottenuto l’esito sperato, le speranze potrebbero ora essere riposte in questi due giochi, sperando che qualche lettore riesca a mettere le mani sugli ambitissimi premi. I numeri vincenti saranno visionabili, oltre che su questo sito, ilSussidiario.net, tramite la diretta ufficiale delle estrazioni trasmessa sul sito dedicato ai giochi.

Similmente, anche l’app My Lotteries fornisce un collegamento alla diretta delle estrazioni. Così tutti i giocatori avranno modo di accedere facilmente alle estrazioni di tutte le ruote associate al gioco, compresa quella Nazionale.

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 38 del 30/03/2023

1 – 7 – 15 – 16 – 18 – 19 – 22 – 25 – 27 – 37 – 48 – 54 – 57 – 61 – 63 – 70 – 71 – 74 – 76 – 85

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 85

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 85 – 18

Extra: 4 – 6 – 8 – 20 – 26 – 34 – 44 – 45 – 47 – 52 – 66 – 67 – 73 – 78 – 79

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n° 38 del 30/03/2023 BARI 85 18 63 47 52 CAGLIARI 48 15 19 6 70 FIRENZE 57 25 76 26 66 GENOVA 61 70 27 20 4 MILANO 54 1 57 27 44 NAPOLI 85 70 73 44 42 PALERMO 74 7 20 34 25 ROMA 54 37 67 8 73 TORINO 22 16 45 79 56 VENEZIA 76 71 78 4 90 NAZIONALE 64 51 9 44 2

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Come da tradizione, le estrazioni del Lotto si aprono con il Superenalotto. Mettiamo da parte un attimo il Lotto e il 10eLotto per dedicarci al principale dei tre giochi! Aperta la caccia al Jackpot, armiamoci di schedine e scommesse per scoprire al più presto se è stata indovinata una delle sequenze vincenti. Il consiglio migliore che possiamo darvi in questa fase del gioco è far fede a tutta la pazienza e calma possibile per evitare di commettere qualche errore che rischia di farci gettare via una schedina vincente e ricca.

Oltre a questo sito, ilSussidiario.net, ricordiamo che i numeri vincenti saranno pubblicati anche nella propria ricevitoria di fiducia, oppure sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, o sul sito ufficiale del Superenalotto.

Ultima estrazione Superenalotto n. 38 del 30/03/2023

Combinazione Vincente

21 30 43 46 29 63

Numero Jolly

77

Superstar

54

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 30 MARZO 2023

Oggi, giovedì 30 marzo, torna l’attesissimo appuntamento i numeri vincenti di Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Seconda estrazione settimanale, ma anche la 38esima dell’anno. Sarà forse il momento giusto per vedere una nuova ricchissima vittoria in questo 2023 che si è già dimostrato baciato dalla Dea Bendata della fortuna. La speranza è che il vincitore sia proprio tra i lettori di questo sito, ilSussidiario.net, ai quali ovviamente auguriamo le migliori fortune, seguendo passo passo le estrazioni!

In attesa che venga fatta la nuova estrazione odierna del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto, recuperiamo i risultati della scorsa estrazione, che è stata fatta martedì 28 marzo. Per quanto riguarda il Lotto, è la Lombardia a dominare la classifica da assoluta protagonista, con un totale di 5 vittorie segnate, pari a 190 mila euro. A Giussano sono stati vinti la bellezza di 64.750 euro, quasi eguagliati a Crema dove ne sono stati vinti 62.250. Altre due vincite in Calabria, a Cinquefronti (21.660 euro) e a Soverato (14mila). In totale le vittorie sono ammontate a 6,8 milioni di euro, con 3 vincite da cinque punti.

Similmente anche nel 10eLotto sono state segnate delle ottime vittorie nel corso della giornata di martedì 28 marzo. Festeggiano Piemonte, Campagna e Puglia con tre vittorie dal valore di 100mila euro l’una grazie ad un 8 Doppio Oro (ad Acqui Terme) e a due 9 Doppio Oro (ad Ascea e a Massafra). Molto bene anche in Lombardia dove sono stati complessivamente vinti 90mila euro con due scommesse. Alrti 20mila euro sono stati assegnati a Novara, a Mondragone e a Zola Pedrosa. Complessivamente martedì sono stati assegnati premi per 29,2 milioni di euro in tutta Italia.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Recuperati i risultati del Lotto e del 10eLotto è arrivato, ora, il momento di volgere lo sguardo all’estrazione del Superenalotto che si è tenuta martedì 28 marzo. Dopo lo storico risultato di sabato scorso, le vincite sono state complessivamente modeste, senza nessun 6 centrato (l’ultimo risale, peraltro, al 16 febbraio). Il Jackpot del Superenalotto è salito, contestualmente, a quota 73,8 milioni di euro. Ben tre giocatori, invece, hanno segnato un 5, portandosi a casa 77mila euro a testa. Ben 10, invece, i “4 Stella” centrati, dal valore di 32mila euro.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO O LE VINCITE AL LOTTO

Ora, sperando che qualche lettore di questo sito si riuscito, tra martedì ed oggi, a portare a casa un qualche cospicuo gruzzoletto tra Lotto, 10eLotto e Superenalotto, oppure magari in tutti e tre, potrebbe sorgere spontanea la domanda di come utilizzare la propria vincita. Oltre ad un buon pensiero per tutti i cari, che ovviamente è a discrezione del giocatore, si potrebbe investire in un progetto innovativo tramite la piattaforma Kickstarter che raccoglie idee e spunti ai quali servono finanziamenti per essere portati a termine.

Oggi, da Kickstarter, segnaliamo “Meticulous Espresso“, ovvero una innovativa macchinetta del caffè robotizzata che promette di restituire sempre il miglior caffè possibile. “Utilizza un potente motore digitale e sensori ad alta precisione per produrre automaticamente l’espresso più squisito che puoi ottenere ad ogni tiro”, si legge nella descrizione del progetto, “la magia inizia con i dieci sensori digitali che monitorano ogni variabile durante l’estrazione, tra cui la temperatura dell’acqua, la pressione, la portata e persino il peso del liquido nella tazza con la bilancia Acaia-Powered integrata nel vassoio antigoccia sottostante. Dotata di tutti questi dati, Meticulous può controllare costantemente ogni variabile, apportando piccole modifiche al momento, proprio come farebbe un abile barista”.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Mentre attendiamo l’estrazione di Lotto, 10eLotto e Superenalotto per la giornata di oggi, giovedì 30 marzo, per dare un utile consiglio a tutti i giocatori indecisi sui numeri su cui puntare, rivolgiamo alla fortuna della smorfia napoletana. Descrivendo un evento o un sogno, la smorfia genera una serie di numeri collegati e per l’occasione abbiamo scelto la notizia di Aurora Ramazzotti che è diventata mamma per la prima volta del piccolo Cesare. Bambino è legato al 1, mentre la nascita è il 30. Mamma, invece, è rappresentato dal numero 52, mentre il Figlio è il 50. L’annuncio, invece, dato tramite i social si associa al numero 86.











