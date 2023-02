Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 4 febbraio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 4 FEBBRAIO 2023

Altro appuntamento, l’ultimo della settimana corrente, con i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Oggi, sabato 4 febbraio 2023, va in scena una nuova estrazione che potrebbe dispensare momenti di gioia incontenibile agli scommettitori d’Italia. Nell’auspicio che a ricevere il bacio della Dea Bendata siano proprio i lettori de IlSussidiario.net, passiamo ad analizzare quanto si è verificato giovedì sera nell’ultimo concorso del Lotto. A essere premiata è stata la Campania: a Giungano, in provincia di Salerno, è stata centrata la vincita più alta dell’ultimo concorso, un colpo da 112.500 euro. Festa nel Lazio, con vincite complessive per oltre 216mila euro: doppietta in provincia di Latina, con una vincita da oltre 62mila euro ad Aprilia e una da oltre 52mila euro a Sezze. Due le vincite a Roma, rispettivamente da 51.750 euro e 26.100 euro. Infine, ad Antrodoco, in provincia di Rieti, sono stati vinti altri 23.750 euro. Doppietta al Lotto in Molise, con vincite complessive che hanno sfiorato i 38mila euro: a Campobasso sono stati vinti 21.660 euro, mentre a Termoli si è festeggiato un colpo da oltre 16mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 110,5 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

Puglia protagonista dell’ultimo concorso del 10eLotto, con vincite complessive per 65mila euro: a Novoli, in provincia di Lecce, è stato centrato un 9 oro da 50mila euro, mentre a Ostuni, in provincia di Brindisi, si festeggia un 6 Doppio Oro da 15mila euro. Sul podio si piazzano anche Roma e Quarto, in provincia di Napoli, con due 9 da 20mila euro ciascuno. Doppietta in provincia di Imperia, con un 2 Oro da 14mila euro centrato a Sanremo e un 8 da 10mila euro realizzato a Santo Stefano al Mare. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 26,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 367,3 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

LOTTO, JACKPOT SUPERENALOTTO IN PALIO QUESTA SERA

Passiamo adesso, dopo il Lotto e il 10eLotto, alla caccia al 6 del Superenalotto, che sembra non conoscere davvero battuta d’arresto. Sono trascorsi oltre 20 mesi da quando il jackpot (all’epoca 156 milioni di euro) è finito nelle tasche di un giocatore di Montappone, in provincia di Fermo. Da allora, più nessuno è riuscito nell’impresa di intercettare per intero i sei numeri fortunati e il montepremi ha continuato a crescere, arrivando a quota 363,3 milioni di euro. Nel concorso di giovedì 2 febbraio 2023 del Superenalotto sono stati ben 16 i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 19.870,84 euro a testa. Da segnalare anche undici “4 stella” da 20.794 euro ciascuno.

L’estrazione dei numeri vincenti di Superenalotto e SuperStar è aperta al pubblico. Si tiene presso la sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato a Roma ed è realizzata e garantita da Sisal e dall’agenzia stessa. Il sorteggio avviene mediante due macchine estrattrici: una per i sei numeri della combinazione vincente del Superenalotto più il numero jolly, e l’altra per il numero SuperStar. Le estrazioni avvengono ogni martedì, giovedì e sabato alle ore 20.

LOTTO, COME SI PUÒ INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come possono essere investite le cifre agguantate al Lotto, al 10eLotto e al Superenalotto, per mezzo dei loro numeri vincenti? Un interrogativo che chiunque vorrebbe trovarsi a dovere fronteggiare e al quale possono essere fornite numerose risposte. Infatti, soprattutto se il premio conquistato dovesse essere consistente, oltre alle esigenze personali e delle persone care, ci sarebbe spazio anche per esaudire qualche desiderio degli altri. Ad esempio, si potrebbero finanziare idee e progetti dei creativi di tutto il mondo, pubblicati su Kickstarter.

Un esempio? Ecco per voi “Morph Cup – La prima tazza da viaggio 5 in 1 del mondo”. Questa la descrizione: “La nostra tazza, dal design inconfondibile, in porcellana e materiale inossidabile, è stata progettata con le giuste dimensioni e la forma adatta per essere tenuta a portata di mano. La tazza Morph può essere utilizzata in 5 modi diversi. Tazza 2 in 1, tazza in acciaio inox, tazza in porcellana, con manico e cannuccia in silicone e come bagaglio a mano con la sua custodia in pelle. Scegliete il vostro stile, liberatevi e bevete in modo diverso. Realizzata in porcellana bianca pura al 100% e cotta due volte per garantire durata. La nostra porcellana è leggera, atossica e resistente. Ha meno pori e quindi è facile da pulire e non lascia macchie o odori di bevande varie”.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Significati e interpretazioni dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto passano inevitabilmente attraverso l’oracolo per antonomasia di questi concorsi a premi: la smorfia napoletana, che aiuta gli scommettitori a decifrare sogni ed episodi di vita realmente vissuti, da cui ricavare i numeri fortunati da giocare. Vi abbiamo fatto ricorso anche noi de IlSussidiario.net, generando una nostra cinquina che speriamo possa rivelarsi foriera di buona sorte per tutti voi.

Nel farlo, ci siamo lasciati ispirare da una delle notizie pubblicate sul sito di Rai News. “Il regolamento europeo sugli allevamenti biologici non basta più, andare oltre significa puntare soprattutto sul miglioramento delle condizioni di vita del bestiame allevato”: lo rileva la Federazione italiana per l’agricoltura biologia e biodinamica (FederBio), che ha messo nero su bianco i criteri per ridefinire un sistema di allevamento biologico che sia in grado di produrre vantaggi per l’ambiente, per la salute dell’uomo e che, allo stesso tempo, tenga conto del benessere animale. I criteri, annuncia la Federbio in una nota, sono contenuti nel nuovo quaderno frutto del progetto ‘Cambia La Terra’, intitolato ‘Allevamenti. Sostenibile non basta: il modello è quello del bio’ e presentato in occasione della seconda Festa del Bio a Milano. Secondo gli standard, i bovini devono poter pascolare all’aperto per almeno 120 giorni l’anno, i vitelli devono poter essere alimentati alla mammella, in modo naturale, e gli allevamenti bio devono scegliere razze a lento accrescimento, in modo tale da assicurare una durata adeguata di vita agli animali. Le scrofe, inoltre, devono poter passare il periodo della gestazione all’aperto e non possono essere rinchiuse nelle gabbie e ai polli non può essere tagliato il becco, una pratica che denuncia comunque allevamenti affollati e occorre risolvere il problema dell’eliminazione dei pulcini maschi. Ma quali sono i numeri collegati a questa news di carattere scientifico? Consultando la smorfia napoletana, non possiamo che partire con il numero 69 (bestiame), per proseguire quindi con il 22 (animale). Ci sono poi il 2 (allevatore), il 36 (allevamento) e il 9 (regole).











