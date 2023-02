Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, sabato 4 febbraio 2023

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO: NUOVI PREMI IN ARRIVO DOPO IL LOTTO

In questo sabato 4 febbraio 2023 va in scena una nuova estrazione dei numeri e dei simboli vincenti del Simbolotto, concorso abbinato al Lotto e che, per tre volte alla settimana, può rappresentare una concreta chance di vittoria per numerosi giocatori. Nella speranza che la serata odierna si riveli foriera di ricchi premi per il maggior numero possibile di scommettitori, possiamo ingannare l’attesa che ci separa dai sorteggi concedendoci un viaggio fra le norme di questa lotteria, così da poterle riepilogare in breve qui di seguito.

In primis, come detto, si tratta di un gioco associato al Lotto e anche coloro che sono meno avvezzi al mondo delle scommesse potranno prendervi facilmente parte. Il perché è presto spiegato: il Simbolotto si basa sul sorteggio di 5 simboli sui 45 disponibili. Quindi, dopo la compilazione e la convalida della schedina, con annessa scelta della ruota di Cagliari, abbinata a questa lotteria per l’intero mese di febbraio, potrete soltanto aspettare di leggere la cinquina estratta. Vi ricordiamo che la vostra combinazione di numeri e di simboli, gratuitamente e in modo casuale, sarà impressa sulla parte finale della schedina.

CLASSIFICA DI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Quanto si può vincere con i numeri e i simboli vincenti del Simbolotto? Consultando il sito ufficiale, si scopre che con una puntata da 1 euro se ne possono agguantare 10mila (ma bisogna indovinare l’intera sequenza estratta). Riconoscimenti inferiori sono poi dedicati anche a coloro che totalizzeranno 4, 3 oppure 2 punti. Un consiglio? Non bypassate mai le operazioni di verifica delle vostre giocate, poiché a un primo, superficiale esame, le vincite potrebbero sfuggire ai vostri occhi.

Concludiamo, quindi, esaminando la classifica di numeri e simboli ritardatari del Simbolotto. Al primo posto della graduatoria è presente il 35 (uccello), che si fa desiderare da 37 concorsi; segue il 44 (prigione), in seconda posizione con 34 assenze, e, in terza piazza, il 5 (mano), con 28 ritardi accumulati. Dopodiché, in chiusura di classifica, ci imbattiamo nel 29 (diamante), che non si palesa da 24 turni, nel 28 (ombrello), che non si manifesta da 23 sorteggi, e nel 38 (pigna), che latita ormai da 22 estrazioni. Da ultimo, spazio al 14 (baule), al 26 (elmo), al 34 (testa) e al 42 (caffè), con 21, 19, 18 e 17 assenze consecutive.

