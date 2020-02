LOTTO E SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazioni di oggi e 10eLotto, 8 febbraio 2020

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

I numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto sono arrivati. E ora è il momento di scoprire, per voi cari lettori, se qualcuno ha agguantato il mitico traguardo del Jackpot del Superenalotto, o ha preso un bel terno secco al Lotto o ha indovinato la combinazione del 10eLotto. Sarà una bella gara e una bella soddisfazione per i vincitori a cui auguriamo di cuore di arrivare a vincere per il bene della propria famiglia e di quelli tra i meno fortunati che conoscono. E ora con la raccomandazione di giocare sempre responsabilmente e di controllare il proprio tagliando anche in ricevitoria. E ora bando agli indugi, i numeri vincenti sono arrivati!

Estrazione 10eLotto n°17 del 08/02/2020

2 – 11 – 16 – 26 – 29 – 34 – 38 – 39 – 44 – 48 – 49 – 61 – 62 – 63 – 70 – 76 – 78 – 84 – 89 – 90

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 70

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 70 – 61

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Ultima estrazione Superenalotto n. 17 del 08/02/2020

COMBINAZIONE VINCENTE

61 15 32 54 85 56

NUMERO JOLLY

10

SUPERSTAR

63

(I numeri vincenti del concorso del SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazione n°17 del 08/02/2020 BARI 70 61 48 1 14 CAGLIARI 84 89 16 68 56 FIRENZE 11 70 29 4 34 GENOVA 44 34 69 45 67 MILANO 63 78 36 51 88 NAPOLI 39 2 68 26 16 PALERMO 90 26 64 11 46 ROMA 62 89 63 78 80 TORINO 49 38 32 65 76 VENEZIA 76 63 78 27 77 NAZIONALE 89 60 68 73 43

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

I RITARDATARI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Tra i momenti più attesi della serata ci sono senza dubbio le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Prima di goderci la finale del Festival di Sanremo 2020 avremo a che fare dunque con i numeri vincenti. E scopriremo se i ritardatari continueranno la fuga. Dopo l’ultimo concorso, quello di giovedì, il 22 su Palermo ha raggiunto le 165 estrazioni di assenza. Al secondo posto nella classifica dei numeri ritardatari c’è sempre il 7 su Bari, che invece manca da 131 estrazioni. A completare il podio il 38 su Genova, che invece ha collezionati 119 assenze. La top five si completa col 45 su Genova e il 59 su Cagliari, entrambi a quota 92 ritardi. Passiamo ora ai ritardatari del Superenalotto. In vetta alla classifica c’è il 27 con 79 assenze, sono 72 invece quelle del 24. Più distaccato il 18 con 45 turni di ritardo, mentre il 13 è ad una lunghezza da quello che lo precede. Quinto posto per il 41, arrivato a 42 turni di ritardo. (Agg. di Silvana Palazzo)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 8 FEBBRAIO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 8 febbraio 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 17/2020. Lotto e 10eLotto pronti per l’ultimo concorso della settimana: fra pochissimo, i numeri vincenti verranno svelati a tutti gli appassionati in gara. I due giochi italiani continuano a tenere banco grazie ai ricchi premi distribuiti grazie all’appuntamento, aumentando l’interesse dei giocatori di tutte le fasce d’età. Lo scorso giovedì, la classifica delle vincite è stata guidata invece dal 10eLotto. La statistica ufficiale, come sempre resa nota da Agipro News, punta dritto ad un giocatore di Monza che si è portato a casa 100 mila euro con un 9 in modalità frequente. Segue la provincia di Palermo con Capaci e un bottino da 50 mila euro, ottenuto con un 9 Oro. Milano, Rende (Cosenza) e Milazzo (Messina) registrano invece la terza posizione con 20 mila euro in premio a testa. il montepremi ammonta a 450,7 milioni di euro per quanto riguarda le quote annuali, mentre 25,8 milioni se teniamo in considerazione il singolo appuntamento. Il Lotto premia invece Daverio, in provincia di Varese, con la vincita più alta. Si parla di 23.750 euro per un terno e tre ambi realizzati su Cagliari. In seconda posizione troviamo invece Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, con un bottino da 14 mila euro e infine Rimini con una vincita da 13.750 euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

19 milioni di euro tondi per il Jackpot del SuperEnalotto di oggi. Dopo l’assenza dello scorso giovedì, il montepremi ritorna sul tavolo verde per sfidare tutti gli appassionati della Sisal. La statistica ufficiale però ci svela che alcune delle quote secondarie hanno raggiunto valori interessanti, come il 5 da quasi 60 mila euro centrato da tre fortunelli. Seguono altri tre vincitori per il bottino del 4+, pari a oltre 32 mila euro, mentre 95 partecipanti si portano a casa 2.402 euro a testa grazie al 3+. Passiamo quindi al 4, del valore di 326,57 euro e associato a 565 tagliandi vincenti, mentre il 3 premia 22.808 giocatori con 24,02 euro a testa. Infine il 2, che ritorna ai minimi storici: il bottino da 5 euro è stato indovinato da 358.447 vincitori. Sullo stesso gradino troviamo quindi lo 0+ con 5 euro in premio, imbroccato da 20.042 giocatori, mentre precede l’1+ da 10 euro che finisce nel portafogli di 9.574 partecipanti. Per quanto riguarda il 2+ e il premio da 100 euro, i vincitori sono invece 1.476.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto è ormai alle porte e il Jackpot sta per far sentire la propria voce a tutti i giocatori della Sisal. Il montepremi ritornerà in palio nel concorso di oggi e questo vuol dire che ogni appassionato è chiamato a rispondere ad una domanda importante. Come spendere la vincita? Non parliamo ovviamente dell’intero bottino, ma di una piccola quota. Giusto per inaugurare la vittoria appena realizzata. La nostra Rubrica ha già trovato per voi un’idea su KickStarter utile da tenere in considerazione durante il taglio del nastro. Oggi parliamo di Instrument Bible, una vera manna dal cielo per tutti coloro che vogliono imparare a suonare uno strumento. Instrument Bible aiuta infatti gli appassionati di musica a suonare strumenti a fiato, ottoni e archi. Una vera rivoluzione per il mondo artistico e dell’educazione musicale. Il dispositivo comprende dei diagrammi su cui fare tap, sincronizzati con il MIDI oppure con il sintonizzatore incorporato. Si tratta inoltre della prima app in assoluto in grado di sincronizzare gli strumenti a fiato con i software musicali. La app prevede l’uso del metronomo digitale, mostra la sequenza di tasti sul pianoforte e il pentagramma per poter leggere la musica. In un’altra area dello schermo verranno visualizzati il tuner, la frequenza e gli altri strumenti. Per accedere all’asta, ci sono invece ancora sette giorni a disposizione: il goal è di meno di mille euro e finora i versamenti dei sostenitori si aggirano attorno agli 8 mila.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto e i numeri vincenti apriranno i cancelli dell’estrazione di oggi fra pochissimo: pronti a scoprire le novità del nuovo concorso? Se siete dei giocatori inesperti oppure a caccia di idee su quali numeri giocare, potreste avere ancora delle difficoltà nel compilare la vostra schedina. Niente paura, perchè la nostra Rubrica vi aiuterà a partecipare all’appuntamento ed eliminerà il rischio di rimanere esclusi dalla competizione a premi. Grazie alla smorfia napoletana, siamo in grado di estrapolare i numeri associati ad una news scelta per voi, che ci parla di gattini e mondo virtuale. Non è un mistero che i gattini piacciano davvero a tantissime persone: sono buffi, pucciosi, tutti da coccolare. Eppure nessuno avrebbe mai pensato che i CryptoKitties avrebbero sfidato addirittura i BitCoin. Si tratta di una valuta virtuale, un commercio che secondo i dati emersi riguarderebbe più di 6 mila persone. Un giro di soldi di circa 7 milioni di dollari a settimana. La creazione dei CryptoKitties è di Axiom Zen e avviene tramite la Ethereum, la piattaforma più famosa per le criptovalute. Ovviamente seconda solo ai BitCoin. Per invogliare l’acquisto, l’ideatore ha inventato una sorta di gioco in cui gli utenti devono prima acquistare i gattini virtuali, poi allevarli e quindi produrne di nuovi, da vendere agli interessati. Alcuni esemplari potrebbero addirittura raggiungere un valore di oltre 50 mila dollari. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il gatto, 3, la valuta, 50, il gioco, 19, la vendita, 86, e l’acquisto, 18. Per chi vuole giocare anche al 10eLotto, aggiungiamo un Numero Oro, la moda, 85.



© RIPRODUZIONE RISERVATA