Simbolotto, Lotto/ Numeri vincenti e simboli di oggi 8 febbraio 2020

Si riaccendono i riflettori sulla ruota di Cagliari per il Simbolotto. Oggi, sabato 8 febbraio 2020, è in programma una nuova estrazione del gioco complementare al Lotto. La cinquina viene estratta infatti negli stessi giorni in cui i riflettori si accendono su Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Ma questo è un concorso differente per modalità di gioco e vincite. In primis non richiede la scelta dei numeri: i 5 sui 45 a disposizione, e tutti abbinati ad un simbolo, sono attribuiti automaticamente, oltre che gratuitamente, alla schedina del Lotto che si gioca, a patto che si scelga la ruota in promozione per il Simbolotto, che nel caso di febbraio è appunto quella di Cagliari. Quindi puntando al Lotto sulla ruota di Cagliari si partecipa automaticamente all’estrazione del Simbolotto. E questo rende senza dubbio ancor più casuale la vincita eventualmente realizzata. L’appuntamento è appunto fissato al termine dell’estrazione del Lotto.

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO: COME E QUANTO SI VINCE

Come e quanto si vince al Simbolotto? Per sapere se avete vinto bisogna confrontare i numeri-simboli sullo scontrino con quelli estratti. Si vince in base a quanti se ne indovinano, a prescindere dall’ordine in cui sono estratti, e all’importo giocato sulla specifica ruota. L’esito del gioco è indipendente dalla giocata che si effettua sul Lotto e con le vincite al Lotto, che si possono sommare a quelle del Simbolotto fino al limite previsto dalla normativa vigente. Passiamo alla struttura dei premi, facendo un esempio con una giocata da un euro. Se i simboli indovinati sono 2 si vince un euro, in caso di 3 numeri-simboli indovinati se ne vincono 5, mentre si passa ad una vittoria di 50 euro per 4 numeri indovinati. Infine, col 5 si vincono 5mila euro, sempre giocando un solo euro. E allora non ci resta che attendere l’estrazione del Simbolotto e augurarvi buona fortuna per questo importante appuntamento.

