Love is in the air/ Anticipazioni puntata 26 gennaio: la verità sul padre di Serkan

Love is in the air, la sopa opera turca che ha ampitamente conquistato l’affetto del pubblico di canale 5, torna in onda oggi, mercoledì 26 gennaio, con una nuova puntata in cui il signore che si sospetta sia il padre di Serkan va a vivere da Aydan proprio per attendere in quel posto i risultati del test del materiale genetico. Come tutti immaginavano, queste prove sono molto chiare, lui è il vero padre dell’uomo.

Chi darà all’imprenditore questa notizia appena avuta? Questa realtà dà molta ansia ai suoi genitori, in quanto hanno paura di una sua reazione negativa. Kerem, nel frattempo, non è contento del suo posto di lavoro per il figlio, in quanto vorrebbe fare qualcosa di maggiormente importante, anche se lui è molto rigido con se stesso.

C’è, tuttavia, una donna che invece ha molta fiducia in lui e lo spinge a portare avanti il suo progetto lavorativo da architetto. I misteri, però, continuano. Una signora vuole scoprire cosa c’è dietro il comportamento strano del suo compagno, quindi decide di parlare con una sua amica per capire se ha da tempo un’amante segreta. La donna, così, scopre qualcosa di totalmente differente, in quanto l’uomo segretamente sta cercando di svolgere un’attività di nascosto. Lui vuole intraprendere un progetto di catering, ma per quale motivo lo vuole fare di nascosto? Ancora non si capisce cosa ci può essere dietro a questi atteggiamenti misteriosi dell’uomo.

Love is in the air, dove siamo rimasti

Cos’è successo, invece, nella puntata precedente di Love is in the air? Serkan si trova per la prima volta a dover fare la spesa al supermercato. Un’attività totalmente nuova per lui che, per sfidare la ragazza, decide di mangiare una patata non cotta. Quest’ultima le aveva detto che neanche se avesse fatto questa cosa l’avrebbe perdonato. Quando torna a casa, l’uomo prende un caffè con la proprietaria dell’albergo ed Eda è molto gelosa di lui. Eda capisce che questo incontro era per parlare di lavoro, in quanto la signora gli ha detto di prendersi proprio la responsabilità per un progetto. Anche Kemal ha la stessa allergia di Serkan e della bambina, ma la nonna di quest’ultima ha un dubbio forte. Eda sfida Serkan, il quale fa un gesto strano per farle capire che deve avere fiducia in lui, però chiede a Deniz di prendere un caffè insieme. La signora è molto gelosa, ma all’uomo non piace lei.

La puntata di ieri di Love is in the air, inoltre, ha avuto come protagonista anche Aydan la quale ha ancora molta paura per la sua nipotina, ma le è venuta in mente una cosa non indifferente. Anche un altro uomo, come il figlio e la nipote, è fortemente allergico a un alimento specifico. Questa casualità provoca un forte dubbio nella donna, ovvero pensa che suo marito potrebbe essere il padre di Serkan. Infatti il loro ultimo incontro a letto corrisponde perfettamente alla nascita del ragazzo, in quanto lei si è sposata dopo. La mamma di Kiraz, invece, è alle prese con problemi di cuore. Prima di lasciarsi andare, vuole testare l’imprenditore, proprio perché ha paura che la bimba rimane di nuovo molto male. Per metterlo alla prova gli chiede di fare da solo la spesa all’alimentari vicino casa. Dopo aver superato questa prova, l’uomo invita una signora a prendere un caffè insieme.



