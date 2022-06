Love Mi diretta streaming e tv/ Come vedere il concerto di Fedez e J-Ax…

Come vedere in diretta streaming Love Me

L’attesa sta per terminare. Dopo i vari annunci, oggi, martedì 28 giugno, le luci dei riflettori si accenderanno su Piazza Duomo, a Milano, per Love Mi ovvero il grande concerto gratuito organizzato da Fedez con l’amico J-Ax e che raccoglierà non solo tantissime persone in piazza, ma anche molti artisti sul palco. Amici e colleghi di Fedez hanno accettato l’invito del rapper che ha deciso di organizzare un evento non solo per rilanciare la città di Milano, ma anche la musica dal vivo e, soprattutto, per aiutare chi ha più bisogno.

Gabriele Vagnato/ "Papa Francesco? Mi piace, sa parlare ai giovani: e in tv..."

Il concerto, infatti, è stato organizzato a scopo benefico in favore della Onlus TOG – TOGETHER TO GO, Un’occasione imperdibile che potranno seguire anche coloro che non riusciranno ad essere presenti in Piazza Duomo. Sulla piattaforma Mediaset Play, disponibile anche come App per tutti i dispositivi, è possibile seguire la diretta streaming del concerto a partire dalle 18.

Paky, Vincenzo Mattera/ L'amore e la violenza sul palco con Jake La Furia?

Come seguire la diretta tv del concerto Love

Il concerto Love Me piò essere seguito anche in diretta televisiva. A differenza della diretta streaming che parte con un’ora d’anticipo, la diretta televisiva del concerto di Fedez e J-Ax parte alle 19 su Italia 1. In diretta da Piazza Duomo, dunque, le telecamere di Italia 1 trasmetteranno tutto ciò che accadrà nella piazza principale del capoluogo lombardo.

La diretta televisiva sarà coperta fino alle 23.40 circa mentre quella streaming è garantita fino alla mezzanotte. Sono diversi i modi, dunque, per godersi il concerto Love Mi sia in tv che in streaming per tutti coloro che non sono riusciti a raggiungere la città di Milano.

Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata 28 giugno: Suhan prova a scappare

© RIPRODUZIONE RISERVATA