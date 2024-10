Lowrah si è esibita come seconda cantante ai live di X Factor 2024. Lei è perfetta, in tutto e per tutto. Già agli Home Visit ha mostrato di essere impeccabile, senza mai ammettere di avere debolezze e Paola Iezzi, che è la sua giudice, ha voluto parlarle dicendole di voler vedere anche le sue fragilità, ma insomma, tempo al tempo. Lowrah si è esibita con un pezzo incredibile, “Hey Mama“, dove però ha fatto secondo Achille Lauro e Manuel Agnelli un piccolo errore: ha cantato in italiano.

Dimensione Brama non convincono Lauro: “Sono disturbato”/ Jake La Furia: “Fateci vedere le pa**e"

Il primo interpellato è stato Lauro, che ha definito la performance come perfetta ma con dei forti dubbi sull’italiano, con Manuel Agnelli che lo ha seguito a ruota chiedendole perchè abbia voluto inserire le sue barre. Lowrah di X Factor 2024 ha risposto che ha voluto aggiungere del suo, non convincendo il frontmand degli Afterhours che come sappiamo non ama moltissimo che si cambino le frasi delle canzoni. Questo perchè ama mantenere l’originalità delle canzoni, che secondo lui devono essere intatte per rispetto sia del brano che del cantante.

X Factor 2024 live show, 1a puntata/ Diretta, eliminati: i Patagarri portano gli Aristogatti!

Lowrah, chi è davvero e la confidenza a Paola Iezzi: “Io dentro sono dolce”

Lowrah è una di quelle cantanti che ad X Factor 2024 farà un percorso di profonda consapevolezza, dato che per ora quello che riesce ad esprimere è tanta tecnica, tanta impostazione che la rende apparentemente invincibile. Ma il talent vuole vedere ben altro, e i giudici glielo hanno fatto capire, pur ammettendo di temerla tantissimo. Jake La Furia ad esempio ha ammesso di avere molta paura di Lowrah come concorrente data la sua incredibile bravura. Ma com’è fuori dal talent questa cantante apparentemente perfetta? La giovane ha raccontato di essere estremamente legata alla sua famiglia, in particolare alla mamma, alla quale confida tutto.

Danielle canta Fortis a X Factor 2024, Jake La Furia: "Non so se ci sei o ci fai"/ Manuel: "Non è un..."

Intorno a lei tanto mistero: è brava e questo è certo, ma forse manca un po’ di cuore. Lowrah deve imparare che a X Factor 2024 resta chi mostra le proprie debolezze e, come si suol dire, l’anima nelle canzoni. Anche Achille Lauro ha detto la sua dopo l’esibizione, chiedendosi se la sua voglia di cantare sia una recita oppure sia reale. Durante gli Home Visit, però, Lowrah ha confessato a Paola Iezzi di essere una ragazza dolcissima e con tante fragilità, che sicuramente in questo percorso usciranno una ad una. Dunque, non ci resta che aspettare un’evoluzione più profonda di questa cantante di X Factor 2024, che oltre ad essere bella e brava, avrà tanto da raccontarci.