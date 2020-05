Lozano al Manchester United?/ Calciomercato, il Napoli riflette sulla cessione

Pubblicità

Hirving Lozano potrebbe essere uno dei sacrificati per la prossima stagione: parliamo ovviamente del calciomercato Napoli e della posizione del messicano che, arrivato con squilli di tromba e pagato come mai nessuno nella storia partenopea (considerati i costi complessivi dell’operazione) ha lasciato tracce meno che flebili prima della sosta forzata per Coronavirus, diventando quasi subito un oggetto misterioso. Tutto sommato con Carlo Ancelotti Chucky qualche spazio lo aveva, sia pure risicato anche per la crescita di Arkadiusz Milik e la presenza di Dries Mertens; tra inconvenienti tattici – meglio da esterno o da seconda punta? – e scarso feeling con il nostro calcio, Lozano ha pagato a caro prezzo l’esonero del tecnico emiliano perché con Gennaro Gattuso è di fatto sparito dalle rotazioni. Adesso, il Napoli può pensare di venderlo subito: la scelta è tra la possibilità di monetizzare, sfruttando il fatto che il calciatore abbia comunque richieste, e il tentativo di rilanciare un elemento che, nel giusto contesto, potrebbe essere un valore aggiunto.

LOZANO AL MANCHESTER UNITED? CALCIOMERCATO, SULLA SCIA DEL CHICHARITO

Dopotutto Lozano non ha ancora 25 anni, e dunque ancora giovane: certo non si può più parlare di una promessa ma si trova anche in un’età nella quale potrebbe sbocciare, solo se però gli verrà data la giusta fiducia. A Napoli stanno preparando l’addio di Milik e, forse, anche quello di Mertens: il posto ci sarebbe ma l’ultima parola ce l’avrà presumibilmente Gattuso. Intanto il Corriere dello Sport lancia l’ipotesi del Manchester United: i Red Devils sarebbero interessati a portare il messicano a Old Trafford, esattamente come avevano fatto dieci anni fa con il connazionale Javier Hernandez. Anzi: sarebbe un’operazione sulla scia di quella, Lozano ancora oggi è considerato la stella del Messico come il Chicharito all’epoca. Alex Ferguson lo aveva strappato alla concorrenza in aprile, prima che il Mondiale del Sudafrica lo facesse conoscere al mondo; l’attaccante era reduce da una stagione memorabile con il Chivas ed era in rampa di lancio, ma acquistarlo prima della vetrina internazionale aveva permesso allo United di non svenarsi.

Con Lozano le possibilità del club inglese sono ancora maggiori: certamente il Napoli ha tutta l’intenzione di monetizzare un’eventuale cessione di Lozano, ma sa anche di non poter chiedere la luna. Come detto, a Castelvolturno stanno ancora valutando la situazione e potrebbero attendere gli eventi; di sicuro allo United il messicano potrebbe trovare spazio visto che quest’anno il reparto offensivo della squadra ha sofferto parecchio, e potrebbe trovare un tipo di calcio più adatto alle sue caratteristiche. Non è un caso infatti che, secondo le voci, lo stesso Ancelotti abbia la mezza idea di portarlo all’Everton per provare a rilanciarlo, sarebbe una contraddizione visto che è stato lui per primo a metterlo fuori dai titolari del Napoli ma la storia insegna che, in contesti diversi e magari a distanza di tempo, una storia per molti aspetti simili possa avere uno svolgimento totalmente diverso. Staremo allora a vedere se davvero i partenopei decideranno di vendere Chucky, per ora la sosta per Coronavirus obbliga a fare un passo indietro e rivedere certi prezzi ma tra poco si tornerà a parlare di calciomercato anche in maniera concreta.



