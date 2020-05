Mertens lascia il Napoli?/ Calciomercato, stop alla trattativa sul rinnovo

Pubblicità

Dries Mertens non rinnoverà con il Napoli. Ormai sembra essere questo il destino del calciatore belga: come riporta Repubblica, si è avuto uno stop nelle trattative sul rinnovo del contratto dopo che il pranzo tra l’attaccante e il presidente Aurelio De Laurentiis avevano fatto ben sperare. Invece, le parti si sono allontanate: dunque il destino di Mertens sembra definitivamente segnato, anche se per il momento non sappiamo se possa esserci un eventuale riavvicinamento. Soprattutto perché non è chiaro quale sia il punto della discordia, anche se è probabile che sia un problema legato all’ingaggio; ma potrebbe anche essere la durata del contratto. In attesa di saperne di più, dobbiamo appunto riportare il fatto che presumibilmente Mertens non farà più parte del Napoli della prossima stagione, e dunque l’attacco della squadra di Gennaro Gattuso potrebbe cambiare radicalmente.

Oltre a Mertens infatti anche Arkadiusz Milik dovrebbe lasciare il Napoli: l’attaccante polacco ha il contratto in scadenza nel 2021 e, qualora non venga rinnovato, anche lui sarà destinato a cambiare squadra. Sappiamo inoltre che l’ex Ajax avrebbe già comunicato agli amici e a gente vicina a lui che la stagione in corso sarà l’ultima con la maglia azzurra; se ne andranno due calciatori che sono di fatto dei titolari per il Napoli. Un volto nuovo c’è già ed è Andrea Petagna: il vicentino, che attualmente gioca nella Spal, è stato acquistato nel corso del calciomercato di gennaio e lasciato alla Spal fino a giugno, che ora potrebbe diventare luglio e agosto visto che non si parla ancora di una ripresa ufficiale della Serie A. Eventualmente poi ci sarebbe da reperire un’altra punta: si è parlato con insistenza dell’interesse di De Laurentiis per Luka Jovic, ma strapparlo al Real Madrid non sarà affatto semplice.

MERTENS LASCIA IL NAPOLI? CALCIOMERCATO, OCCHIO AL MILAN

A questo punto le domande da farsi riguardo il calciomercato Napoli sono due: dove andrà Mertens e se almeno José Callejon resterà, visto che almeno uno dei due potrebbe avere un’altra stagione con la maglia partenopea. Il belga è sempre stato nel mirino dell’Inter e non solo da questo periodo, ma anche il Chelsea si è avvicinato al suo profilo negli ultimi mesi con Frank Lampard che lo stima e i Blues che avranno nuovamente a disposizione una sessione di calciomercato. Tuttavia attenzione al Milan: la squadra rossonera si è segnalata come particolarmente interessata al calciatore, con l’arrivo di Ralf Rangnick il colpo Mertens potrebbe anche essere possibile e dunque non resta che stare a vedere se il divorzio tra l’attaccante e il Napoli sarà ufficiale, per poi osservare l’evoluzione della storia.



