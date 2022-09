Lozano Marusic, video scontro choc di testa in Lazio Napoli/ Sangue e arriva barella…

Paura all’Olimpico durante Lazio Napoli, uno dei big match della nuova giornata di Serie A. Lozano e Marusic si sono fatti male in un durissimo scontro di gioco per il quale è stata fermata per alcuni minuti la partita. L’attaccante del Napoli si era fiondato verso la palla per raccogliere il cross dalla fascia, ma il difensore della Lazio ha fatto lo stesso movimento per provare ad anticiparlo. Il risultato è stato un testa contro testa per il quale ha avuto la peggio il calciatore messicano, che è stato infatti sostituito da Luciano Spalletti.

Entrambi hanno perso subito sangue in campo, dopo essere finiti distesi per terra. Le immagini hanno subito mostrato Marusic con le mani sul volto apparse poi subito insanguinate, col calciatore che poi si contorceva dal dolore. Nel frattempo, il telecronista di Dazn segnalava una perdita di sangue anche per Lozano, che però ha riportato il colpo in un’altra zona del volto.

LOZANO VIA IN BARELLA DOPO SCONTRO CON MARUSIC

Se Marusic, spavento a parte, è riuscito a rialzarsi in piedi con una fasciatura imponente per il taglio riportato nello scontro di testa con Lozano, quest’ultimo invece potrebbe aver riportato un infortunio allo zigomo. Al momento non vi sono certezze, ma è la sensazione emersa durante la sua uscita dal campo. Infatti, oltre all’ingresso degli staff medici di entrambe le squadre, si è assistito a quello della barella che ha portato via Lozano, il quale di fatto ha avuto la peggio nello scontro di gioco. Le immagini comunque sono impressionanti perché mostrano l’impatto forte, e per questo rischioso, tra i due avversari. Ora al posto di Lozano c’è Politano, ma si è in attesa di aggiornamenti riguardo le condizioni del messicano, che è uscito dal campo con gli applausi di incoraggiamento di tutto l’Olimpico. Un gesto di grande sportività da parte di tutti i tifosi presenti.

Fuerte golpe en dónde sale lesionado Chucky Lozano @HirvingLozano70 , más bajas para @miseleccionmx 😔 pic.twitter.com/yoXbVdVUW9 — Heblem Zerón (@HeblemZeron) September 3, 2022













