LP, video behind the scenes di Goodbye/ “Momento di nuove prospettive e chiarezza”

LP ha da poco pubblicato il suo nuovo singolo “Goodbye“, corredato di video che dopo dieci giorni è arrivato a oltre un milione di views su Youtube. Il brano è caratterizzato dall’ormai riconoscibile voce della cantante e da sonorità folk-pop che contribuiscono ad imprimere immediatamente la canzone nella mente. Il videoclip ufficiale è stato diretto da Stephen Schofield che ha trasmesso in immagini lo spirito di “Goodbye” scegliendo il bianco e nero.

Alla fine, però, è un tripudio di colore: LP è a bordo di una barca mentre canta, suona l’ukulele, balla alla luce del tramonto e attraversa la costa con la spensieratezza che il brano vuole trasmettere. L’artista, di origine italiana, ha spiegato il significato del suo nuovo singolo dicendo: “E’ una pulizia di primavera per liberare me stessa e, si spera, gli altri dalle catene della mente. La luce è sempre lì se la vuoi. Io la voglio sicuramente”.

Il video delle riprese di “Goodbye” di LP

Mentre il video ufficiale di “Goodbye” è stato pubblicato il 9 luglio in contemporanea alla canzone, più recentemente è stato reso noto in anteprima su Billboard Italia la clip che riprende il behind the scenes delle riprese. Ricordiamo che il brano anticipa l’arrivo del nuovo album di LP, “Churches“, previsto per l’8 ottobre. E’ il quarto estratto dopo “The One That You Love”, “How Low Can You Go” e “One Last Time”.

LP ha ribadito il messaggio che vuole mandare con Goodbye descrivendo il video come una boccata d’aria fresca per chiunque senta di aver bisogno di schiarirsi le idee e intraprendere un nuovo viaggio: “Accompagna quel periodo di tempo dopo aver preso una decisione importante, quando non sai dove sta andando la vita ma ti senti fiducioso, forse un po’ spaventato ed elettrizzato allo stesso tempo. Essere stata su una barca con gli amici è stato per me un momento di nuove prospettive e chiarezza”.

