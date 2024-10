Ancora un’aggressione ai danni di Luca Abete, anche stavolta per un servizio sul “mago” Valentino. L’inviato di Striscia la Notizia era tornato dal sedicente sensitivo che vive nella zona di Caserta, dopo essersi occupato di lui lo scorso maggio. L’uomo sostiene di essere in grado di eliminare gli effetti nocivi della tossicodipendenza, in cambio però di poco meno di 4mila euro. Lo pseudo sensitivo chiede che tale somma gli venga rigorosamente pagata sulla Postepay, che però risulta intestata alla suocera che è morta tre anni fa.

Già in occasione della prima “visita” al mago Valentino, Abete aveva rischiato di essere aggredito. Infatti, dopo aver intercettato l’uomo, la situazione era degenerata velocemente, perché il “mago” si era subito scagliato non solo contro l’inviato del tg satirico di Canale 5, ma anche con i due operatori presenti, cercando di sottrarre loro le telecamere. Non solo non è cambiato nulla negli ultimi mesi, ma stavolta Abete è stato raggiunto da calci, sputi e insulti.

LUCA ABETE DA MAGO VALENTINO PER NUOVI RITUALI

La troupe di Striscia la Notizia è tornata dal sedicente mago, visto che avrebbe portato avanti il suo modus operandi e non avrebbe neppure cambiato il tariffario. Il programma si è avvalso di un’attrice per verificarlo, riscontrando che effettivamente Valentino continua a chiedere 4mila euro, per la precisione di 3.960 euro. Nel caso in questione, la somma era stata richiesta per un rito che, a detta dello pseudo sensitivo, potrebbe rendere impotente un uomo.

Quando Abete si è presentato per chiedere spiegazioni, è stato insultato e ha ricevuto anche calci e sputi dal “mago”, che poi è scappato via in auto. Il servizio realizzato dall’inviato verrà mandato in onda dal tg satirico di Canale 5 nella puntata di oggi, in onda dalle ore 20:35.

VIDEO ANTICIPAZIONE STRISCIA LA NOTIZIA