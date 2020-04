Luca Argentero/ “Cristina Marino mi sopporta e voglio sposarla” (Verissimo)

Pubblicità

Luca Argentero ospite della nuova puntata di “Verissimo – Le Storie“, il programma di Silvia Toffanin trasmesso in replica su Canale 5. L’attore durante la lunga chiacchierata ha parlato della compagna Cristina Marino, ma anche del desiderio di paternità e di matrimonio. “Si, voglio sposarmi. Quando trovi una persona che ti rende migliore, che arricchisce la tua vita, è giusto pensare a progetti importanti” ha dichiarato l’attore parlando proprio della nuova fidanzata arrivata dopo la fine del matrimonio con Myriam Catania. Non solo, l’attore ha anche parlato di progetti e del suo desiderio di paternità: “io ho bisogno di progettualità e dopo quattro anni insieme è normale pensare ad un matrimonio, a mettere su famiglia. Spero di riprodurmi prima o poi”. La coppia non ha però fissato alcuna data di matrimonio, anche se Argentero ha fatto intendere che la cerimonia potrebbe anche essere organizzata per il prossimo anno.

Luca Argentero: “Cristina Marino mi rende migliore”

Ospite di “Verissimo – Le Storie”, Luca Argentero si è raccontato a cuore aperto ai microfoni di Silvia Toffanin soffermandosi particolarmente sulla sua vita privata e sull’amore per Cristina Marino. “Mi sopporta e questo è già un motivo sufficiente per sposarla” – ha detto l’ex concorrente del Grande Fratello circa la compagna sottolineando – “quando trovi una persona che diventa un volano positivo, che ti rende migliore di quello che sei da solo questo basta e avanza. Stiamo insieme da 4 anni”. Non solo, l’attore ha voluto chiarire una volta e per tutte quanto detto in occasione di un’intervista al settimanale Oggi dove ha dichiarato “la parità tra i sessi è la causa della fine del romanticismo”. Le sue parole sono state oggetto di polemica al punto da essere definite sessiste, ma Argentero ha voluto chiarire il tutto proprio nello studio di Verissimo: “quelle dichiarazioni sono la sintesi, della sintesi, della sintesi. Quando si fa un’intervista si parla a lungo. Ho usato in modo improprio dei termini, quando usi quei termini tiri in ballo anche movimenti che si battono per quei diritti”. L’attore ha poi precisato: “era lontana da me l’intenzione di tirare in ballo decenni di lotte per i diritti. La mia intenzione era solo quella di definirmi un po’ all’antica” – per poi scusarsi – “mi scuso per aver usato le parole in modo improprio. Mi piace quella visione romantica della vita di coppia. Io rivendico il diritto di pagare la cena e mi hanno risposto: ‘Questa è una tradizione che risale ai tempi in cui la donna non poteva lavorare’. Io parlavo di me, di oggi, della mia compagna. Erano osservazioni personali. Parlavo banalmente di galanteria. È incredibile come i social scatenino tempeste enormi”.



