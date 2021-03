Luca Argentero e Cristina Marino si sposano/ “Sarà una festa d’amore semplice e…”

Cristina Marino e Luca Argentero si sposano. La coppia ha annunciato il matrimonio condividendo alcuni dettagli di quella che sarà la cerimonia con i fans pubblicando una serie di storie su Instagram. Diventata mamma per la prima volta lo scorso maggio con la nascita della piccola Nina Speranza, Cristina Marino non nasconde la felicità per le nozze imminenti con Luca Argentero con cui la storia d’amore, nata dopo l’incontro sul set del film «Vacanze ai Caraibi» nel 2015, è diventata sempre più importante. Sempre più innamorati e felici, Luca Argentero e Cristina Marino hanno così deciso di coronare il loro amore con il matrimonio.

La coppia ha deciso di pronunciare il fatidico sì durante una cerimonia semplice regalando ai propri ospiti una vera e propria festa dell’amore. “Che io mi sposi è evidente, che abbia scelto una più pazza di me per farlo ancora di più” – dice Cristina che poi aggiunge – “La cerimonia sarà semplice” .

CRISTINA MARINO E IL MATRIMONIO CON LUCA ARGENTERO: “NON CONDIVIDERO’ MOLTO”

Molto riservata, Cristina Marino ama proteggere la propria storia d’amore con Luca Argentero. L’attrice, nell’annunciare il matrimonio, confessa l’ntenzione di condividere solo pochi dettagli del giorno in cui diventerà ufficialmente la moglie di Luca Argentero. “La verità è che non condividerò molto: come sapete siamo molto discreti, ci piace che le cose private rimangano tali il più possibile”, ha spiegato la Marino che ha comunque soddisfatto la curiosità dei fans svelando come sarà la cerimonia nuziale. “Mi state chiedendo come lo farò? Sarà una cosa molto semplice, tra l’altro Covid permettendo e quindi ancora tutto in stand-by. Sarà una festa d’amore, semplicissima con un allestimento semplicissimo e quindi la parola chiave è semplicità”, ha aggiunto. La Marino svelerà qualche dettaglio sull’abito da sposa? I fan incrociano le dita.



