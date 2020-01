Luca Argentero/ “La mia ambizione è poter cambiare sempre” (C’è posta per te)

Luca Argentero è tra gli ospiti della prima puntata di C’è posta per te, il programma televisivo di Maria De Filippi in partenza da sabato 11 gennaio 2020 in prima serata su Canale 5. L’attore torna così in tv dopo la piccola disavventura vissuta qualche settimana fa quando sui social ha rivelato di essere stato derubato in casa. “Iladri che mi sono entrati in casa e mi hanno rubato il Telegatto meritano una giustizia karmica esemplare” ha scritto su Twitter l’ex concorrente del Grande Fratello che aveva sottolineato il suo dispiacere nel dover rinunciare a quel simpatico “gatto: “Perché il Telegatto… perché?”. La notizia ha prontamente attirato la curiosità del pubblico e in particolare di quelli che si sono domandati se e quando Argentero avesse vinto un Telegatto. A chiarire prontamente la cosa ci ha pensato il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni che nel 2014, in occasione del Roma Fiction Fest, aveva assegnato all’attore un “telegatto celebrativo” per celebrarne la carriera televisiva.

Luca Argentero e Cristina Marino: “è sana dentro e fuori”

Telegatto a parte, Luca Argentero sta vivendo un periodo davvero magico della sua vita privata e lavorativa. Dopo quasi cinque anni, infatti, l’attore diventerà presto papà visto che la compagna Cristiana Marino è in attesa di un figlio. La coppia è felicemente innamorata dal 2015 quando l’attore era anche sposato “legalmente” con Miriam Catania. La loro storia, infatti, ha fatto tanto discutere ed è balzata su tutte le prime pagine dei settimanali (e non solo) di cronaca rosa. Nonostante tutto Luca e Cristina sono andati avanti per la loro strada cercando di vivere il loro amore lontano dai riflettori e dalle telecamere, ricercando quella discrezione e riservatezza che peraltro ha sempre contraddistinto l’attore. Dopo la separazione dalla moglie, Luca Argentero durante un’intervista rilasciata alla stampa ha parlato a ruota libera della nuova compagna con cui ha 13 anni di differenza: “è una donna d’altri tempi. Sana dentro e fuori. È affettuosa, ha un modo anche un po’ antico di prendersi cura. Io e Cristina abbiamo alle spalle famiglie tradizionali, unite. I miei genitori sono insieme da quarant’anni e ancora si vogliono bene, si scambiano tenerezze. Credo che siamo portati a replicare quello che abbiamo vissuto”.

Luca Argentero: pronto al secondo matrimonio?

Dal Grande Fratello al grande cinema? Ebbene si, Luca Argentero è la dimostrazione che tutto è possibile. L’ex gieffino, infatti, una volta uscito dalla casa più spiata d’Italia si è dato da fare conquistandosi un posto di rilievo nel cinema italiano. Parlando di ambizioni durante un’intervista rilasciata a Tustyle l’attore ha rivelato: “la mia ambizione è solo una: poter cambiare sempre. Una volta dicevo che il mio sogno era fare il supereroe, dopo Copperman ho esaudito anche quello: è un uomo rimasto bambino, un eroe strampalato, ma mi ha regalato il costume che desideravo”. Argentero ha poi parlato della compagna con cui si sente pronto a sposarsi per la seconda volta: “siì, forse perché ho un modello positivo: il matrimonio dei miei genitori, che stanno insieme da 40 anni. Anch’io conto sulla famiglia e sulla vita di coppia. Credo dia forza avere un’alleata, nella vita. Mi fa affrontare meglio ogni situazione”.



