Luca Argentero, marito di Cristina Marino/ I figli Nina Speranza e Noè Roberto

Luca Argentero e Cristina Marino: la storia d’amore impreziosita dai figli Nina Speranza e Noè Roberto

Nel segno della passione per il cinema, l’incontro tra Luca Argentero e Cristina Marino è forse paragonabile ad una splendida pellicola d’amore. Le strade dei due attori si incrociano per caso durante un viaggio a Santo Domingo e da allora – come raccontato dalla stessa attrice – non si sono mai più lasciati. Insieme sono convolati a nozze nel 2021 ed hanno costruito una famiglia felice impreziosita dalla nascita di due figli: Nina Speranza e Noè Roberto.

La prima figlia di Luca Argentero e Cristina Marino – Nina Speranza – è nata un anno prima del matrimonio; il secondogenito – Noè Roberto – ha invece visto la luce di recente essendo nato appena lo scorso anno. L’amore dell’attore per i figli è viscerale, come testimoniato da una foto pubblicata sui social alcuni giorni fa che è manifesto dell’amore immenso dell’attore. Un tenero abbraccio di famiglia, un’istantanea scattata sicuramente da sua moglie Cristina Marino che avrà osservato quel momento trattenendo a fatica la commozione.

Luca Argentero – marito di Cristina Marino – è molto attento e riservato nel merito della sua vita privata e raramente si concede al racconto della sua quotidianità con la moglie e i suoi teneri figli. In alcune interviste ha però offerto qualche accenno, quanto basta per desumere la bellezza del loro amore. “Conoscendola meglio ho scoperto che è bella a 360 gradi” – ha raccontato l’attore al Corriere della Sera – “La nostra storia è diventata vera e intensa”.

Sempre intervistato dal quotidiano, Luca Argentero – marito di Cristina Marino – si lasciò andare anche ad altre curiosità legate al rapporto. “Se c’è gelosia tra noi? Sì, ma è sana; se pure guardassi un’altra, lei se ne accorgerebbe subito; quindi non lo faccio, evito il problema a monte”. L’attore ha poi aggiunto: “Io e Cristina abbiamo fatto due figli in tre anni, ora siamo concentrati sul nostro essere genitori che è un’esperienza stancante e bellissima”.











