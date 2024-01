Luca Argentero: “Vorrei fare solo il papà…”/ Lascia il set, nonostante il successo di “Doc”?

Luca Argentero é prossimo al ritiro? Le dichiarazioni che insinuano il dubbio

Luca Argentero é prossimo al ritiro dalle scene, nonostante il successo di Doc nelle tue mani? É il quesito generale che impazza online sul conto dell’attore, viste le righe riprese nell’ultimo numero di Chi magazine. Un virgolettato in cui, tra le altre parole, il giornale di cronaca rosa attenziona che Luca Argentero si preferisca nel ruolo di papà e marito, rispetto ai cambi d’abito cui é chiamato per l’interpretazione dei personaggi richiesti nel lavoro sul set di attore protagonista.

“Vorrei fare solo il papà -fa sapere il curioso virgolettato di Luca Argentero, ripreso sul noto settimanale di cronaca rosa- non vedo nulla di più interessante della mia famiglia”. Quindi, il fascinoso protagonista nela serie tanto amata e dagli importanti volumi di ascolti TV e streaming, Doc nelle tue mani, poi prosegue ancora: “sto sul set pensando a che cosa fanno a casa”. Una dichiarazione a caldo che il giornale Chi attenzionerebbe in un possibile preludio al ritiro dalle scene, per l’attore ed ex concorrente al Grande Fratello. Le parole sospetto di un futuro ritiro dalle scene sono le stesse che Luca Argentero rilasciava in un’intervista concessa alla conduttrice di casa Rai, Mara Venier.

Luca Argentero conquista il gossip di Chi

E, intanto, proprio al magnetico Luca Argentero (45 anni) le pagine di Chi dedicano uno spazio speciale, anche per le foto che lo immortalano in una passeggiata serale per la capitale (nel cuore di Roma) con la moglie Cristina Marino (32 anni) e i figli avuti dal matrimonio , Nina Speranza e Noè Roberto.

Al di là dell’amore per il doppio ruolo di casalingo, padre e marito, l’attore è da poco tornato ad attivarsi in chiaro tv su Rai1 come interprete del sequel della sua serie televisiva e streaming sulle reti Rai, con Doc-Nelle tue mani 3. Dell’opera la prima puntata è stata vista da 5 milioni di spettatori e dove lui interpreta Andrea Fanti.

Nel frattempo, intanto, i fan dell’attore attivi nel web palesano di nutrire la speranza in un’ospitata dell’attore sul palco di Sanremo 2024. Il Festival dove Angelina Mango si prepara a formare la coppia perfetta per antonomasia con Madame!











