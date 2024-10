Tra gli attori più impegnati del panorama artistico italiano non possiamo non menzionare Luca Barbareschi, che da tempo combatte nel sociale per la lotta alla pedofilia, che purtroppo ha conosciuto da bambino. L’attore si è detto molto solo: “Sono sempre infelice e disperato”, ha spiegato al Corriere della Sera qualche tempo fa, ma allo stesso tempo ha dichiarato di non pentirsi di nulla. “Sono responsabile delle mie azioni, non mi pento mai di nulla” ha aggiunto ancora. Per sua stessa ammissione, però, ha commesso tanti errori, come aver fatto soffrire le sue tre figlie, all’epoca piccole, per via della separazione della mamma. Nonostante ciò, l’attore ha spiegato di provare un grande amore per i suoi figli, che bacia continuamente e che ama profondamente.

Luca Barbareschi ha sei figli. Il primo matrimonio è stato con Patrizia Fachini, negli anni Ottanta: con lei ha avuto tre ragazze, Eleonora, Beatrice e Angelica. Dopo essere stato fidanzato con Lucrezia Lante della Rovere, ha conosciuto Elena Monorchio, con la quale ancora ha una relazione d’amore. Con lei ha messo al mondo altri due figli, Maddalena e Francesco. Barbareschi ha poi un sesto figlio del quale ha parlato raramente: l’artista ha confessato dell’esistenza dell’uomo a Maurizio Costanzo nel programma “S’è fatta notte”, spiegando che è nato in America nel 1975, dove ancora adesso risiede.

Perché Luca Barbareschi non lascerà niente ai suoi sei figli

Luca Barbareschi non lascerà niente ai suoi sei figli. L’attore ha più volte spiegato che ha intenzione di lasciare in eredità i suoi soldi a un ente benefico e non i suoi ragazzi. Non per questo, però, si ritiene un padre “degenere”, anzi. Ha affermato di aver dato ai suoi figli l’educazione migliore, nelle scuole e nelle università più importanti al mondo, “spendendo milioni di euro”. “Hanno avuto la possibilità di avere passaporti americani ed europei, parlano quattro lingue, hanno relazioni internazionali…” ha spiegato l’attore, che dunque proprio per questo non lascerà niente ai ragazzi, avendo già dato loro gli strumenti per costruirsi un futuro concreto.