L’amore di Luca Barbareschi per la moglie Elena Monorchio: quel viaggio in barca…

Forse non tutti sanno che dopo la storia d’amore con l’attrice Lucrezia Lante della Rovere, il conduttore e attuale concorrente di Ballando con le Stelle, Luca Barbareschi, ha sposato Elena Monorchio. I due sono diventati marito e moglie nel giugno 2015, esattamente cinque anni dopo la nascita della prima figlia Maddalena. Nel 2012, invece, Elena e Luca hanno messo al mondo il maschietto, Francesco, che oggi ha già dodici anni. Diverse volte, in occasione di alcune interviste, Luca Barbareschi ha parlato dell’amore che lo lega alla moglie, ribadendo quanto siano uniti e legati.

Curioso e tenero un aneddoto rivelato dal presentatore, riguardo un viaggio in barca in cui Elena, nonostante le condizioni avverse, mantenne la calma e riuscì persino a preparare per lui un pranzo coi fiocchi. Piccole attenzioni che hanno unito profondamente la coppia, ancora vicina e appassionata dopo tanti anni di amore.

Tra Luca Barbareschi e sua moglie Elena Monorchio fu subito colpo di fulmine!

Come ogni storia che si rispetti, però, ci sono stati momenti molto difficili. Tra errori, incomprensioni e scivoloni, Luca Barbareschi e sua moglie Elena Monorchio hanno dovuto fare i conti con periodi molto bui. Alla fine però ha sempre prevalso l’amore, la storia di un rapporto davvero speciale, iniziato proprio come nelle favole.

Fu proprio la moglie Elena, in tal senso, a ricordare che tra lei e Luca scattò subito un bellissimo colpo di fulmine. Si conobbero per puro caso a Roma e dopo pochi mesi, sognanti e certi di uno splendido futuro, decisero di avere un figlio insieme. Per la Monorchio, Luca è un compagno presente, affettuoso e pieno di attenzioni, sia nei suoi confronti sia nei confronti dei figli. Cosa chiedere di meglio?

