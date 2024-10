Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli a Ballando con le Stelle 2024 hanno debuttato sulla pista da ballo con un travolgente boogie sulle note di “Trouble”. Una prima esibizione che non passa inosservata almeno considerando i giudizi della giuria che sono tutti concordi nella bravura e nella presenza scenica del conduttore. Carolyn Smith è la prima: “figo, veramente bravo, bravo. In pratica sei entrato nella parte, hai un buon ritmo e movimento, una buona interazione con Alessandra. Hai lo swing, continua così. Veramente ottimo”.

Anche Fabio Canino si complimenta con Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli: “quando ti metti in scena ci sei e ti diverti. Spero che questa cosa duri nel tempo, chiaramente Alessandra è perfetta per te, è la più giusta. Io vorrei vederti così, preso da quello che stai facendo indipendentemente da chi sei, da dove vieni”. Ivan: “Alessandra è un gigante, ti ha fatto la coreografia giusta per te”.

Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli promossi dalla giuria a Ballando con le Stelle 2024, ma sui social…

Il boogie di Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli a Ballando con le Stelle 2024 ha conquistato anche Selvaggia Lucarelli: “Alessandra è brava, ma non può trasformare un sasso in un ballerino. Devo dire: mentre ballavi sembravi un ragazzo di 20 anni, non c’era età nella tua performance”. Infine Guillermo Mariotto: “ho notato punto per punto i piedi, il movimento del bacino, l’atteggiamento, le braccia. Non hai sbagliato una virgola”. Sui social il pubblico è diviso tra chi sostiene Luca Barbareschi scrivendo “i miei preferiti insieme ad Anna Lou e Nikita. Luca Barbareschi ha molto da raccontare e ancora da scoprire di sé” e “lo amo, Uomo complesso ma eccezionale”.

Non mancano le critiche di diversi utenti: “inguardabili ma dovete farlo vincere”, “Sopravvalutato”, “patetici” fino all’appunto di un altro che scrive “non si nota che lo spingete per ripulirgli l’immagine” e “Leccate di cu*o, da parte della giuria!”