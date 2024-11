Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli proseguono il loro percorso a Ballando con le Stelle 2024 e nell’ultima puntata si sono esibiti con un Cha Cha sulle note di “Respect”. Una prova che ha convinto tutta la giuria che li ha votati con 49 punti. Il primo ad esprimersi è stato Iva Zazzaroni: “io amo il cha cha cha un pochino più classico, ma Luca ha la capacità di fare spettacolo sempre, i passi c’erano”, mentre per Carolyn Smith “è stata bellissima la performance. Il cha cha cha è andato bene, molto bello. La ritmica, la complicità insieme, anche se c’era qualcosa di impreciso, ma chi se ne frega? Hai fatto tutto il resto”.

Poi è la volta di Selvaggia Lucarelli: “quello che ho visto stasera e nelle precedenti puntate c’è qualcosa di più e non so cosa sia. Forse la sua interpretazione, vedo in te una luce, un guizzo che dall’altra parte non vedo. C’è anche un pò di imperfezione che mi rende lo spettacolo interessante”. Infine è la volta di Guillermo Mariotto: “tornando alla coreografia ti impegni tanto e questo ti rende onore. C’è effettivamente una magia che porti sul palco”.

Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli saranno i vincitori di Ballando con le Stelle 2024?

Crescono le quotazioni di Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli come possibili vincitori di Ballando con le Stelle 2024. Durante le ultime puntate, infatti, la coppia sta conquistando sempre di più il plauso della giuria, anche se il pubblico dei social boccia la coppia. “Barbareschi sopravvalutato in quanto lavora alla RAI. Ha le spalle giù, le ginocchia sempre piegate e nessuno se ne accorge!! È bravo ad interpretare ma è ovvio dato che è attore!!” – ha detto un utente su X a cui fa eco il commento di un altro – “una bella interpretazione ma lui è un attore. Il ballo è un’altra cosa. Più che ballare si muove e anche male. Le braccia vanno a caso e le gambe pure”.

Non mancano critiche anche per Selvaggia Lucarelli: “ha distrutto concorrenti andando a pescare frasi dette in vecchie interviste a lui lo incensa come fosse il Padreterno, la coerenza questa sconosciuta, del resto il dio denaro può tutto”, mentre c’è chi è stupito dai voti altissimi dati all’attore. “Siete imbarazzanti giuria”, “Uomo più odioso e finto non ce n’è” e “Barbareschi e’ sopravvalutato!!” sono solo alcuni dei commenti contro l’attore che non ha il lasciapassare del pubblico social!