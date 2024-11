Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli proseguono la loro avventura a Ballando con le Stelle 2024, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci su Rai1. Durante l’ultima puntata la coppia si è esibita in un Valzer sulle note di “E più ti penso” conquistando ed emozionando la giuria. Tralasciando il momento fortemente emotivo, Ivan Zazzaroni si è concentrato sul ballo dicendo: “troppa Tripoli, eri troppo preso, una roba emozionante, ma Luca ha fatto da cornice ed è un pochino sparito. Se dovessi dare 10 lo darei a te”. Fabio Canino con la voce rotta dall’emozione: “a me il talento commuove sempre, trovo che Luca abbia fatto da cornice, ma non essendo un professionista come ballerino riuscire a mantenere un livello così alto d’attenzione. Poi c’era nello sguardo e nella postura di Luca il piacere di essere utile ad un numero come questo”.

Luca Barbareschi/ L'intesa con Alessandra Tripoli e il retroscena sull'ultimo flop: "Non mi piaceva farlo.."

Il voto della presidente di giuria Carolyn Smith: “devo pensare soltanto al ballo. Diciamo che era molto emozionante, drammatica ed attuale. Mi è piaciuta tantissimo la coreografia, non lo so se è stata una tattica lasciare Luca con meno controllo oppure è un discorso che essendoci troppe emozioni non ho visto il controllo”.

Luca Barbareschi presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia?/ "Vorrei accettare, ma non..."

Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli: la carta dell’emozione funziona ma…

Il valzer di Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli a Ballando con le Stelle 2024 è stato un colpo al cuore per tutti, Milly Carlucci compresa che non ha nascosto l’emozione. La stessa Selvaggia Lucarelli chiamata a giudicare ha dovuto fare una suddivisione tra emozione e prova di ballo: “sicuramente l’aspetto emozionale e teatrale ha spento la luce su Luca, mentre l’ha illuminato nella interpretazione. E’ una scelta meravigliosa, ma delicata in questa fase di ballo visto che è il momento dell’accelerata. Ci è piaciuto quello che abbiamo visto, ma è complicato votare”. Infine Guillermo Mariotto che in lacrime ha detto: “innanzitutto grazie. Quello che avete provato e l’idea di quello che avete provato si è palesato in ogni gesto, non conosco ancora quel dolore e me l’avete fatto provare in anticipo”.

Luca Barbareschi chi è e la moglie Patrizia Fachini/ "Sono sempre infelice", poi svela i problemi con i figli

Il pubblico dei social ha promosso a pieni voti la coppia. “Bello bellissimo ma di ballo del concorrente Luca….come al solito giuria vota di simpatia… a volte vota a caso!!! Cmq la Tripoli 10 e lode … lui 7” – ha scritto un utente su X, mentre un altro “meravigliosi. Emozionanti. Sia Luca che Alessandra. I miei occhi erano su tutti e due”. Che dire: è stato un successo!