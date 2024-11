Luca Barbareschi, come sta andando la relazione con Elena Monorchio? L’attore, che oggi è uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle, ha dichiarato di essere in un momento di forte crisi con la moglie. Ma scopriamo meglio quello che sta succedendo tra i due. Il concorrente si è raccontato al settimanale Oggi in una lunga intervista, dove si è aperto anche sotto il punto di vista sentimentale. Come sappiamo, Luca Barbareschi è uno dei migliori “ballerini” di quest’anno nel programma di Milly Carlucci, e sta dando tutto sè stesso per vincere la gara.

“Siamo in un periodo faticoso insieme” ha spiegato Luca Barbareschi a Oggi.it, raccontando che dopo 16 anni di relazione sta passando con la sua consorte molti momenti di difficoltà, tanto da arrivare a voler dedicare la possibile vittoria a Ballando con le Stelle proprio alla sua Elena Monorchio. Luca Barbareschi racconta di aver partecipato al programma credendoci moltissimo, proprio come aveva fatto nel momento in cui era entrato in politica, sogno poi abbandonato per la delusione di aver visto una situazione “sporca e complessa”, come lui stesso ha affermato.

Di certo questo non è un periodo semplice per Luca Barbareschi, che è reduce dall’interruzione di “Se mi lasci non vale“, programma del quale è stato conduttore ma che ha registrato ascolti bassissimi. Il motivo del flop è stata l’eccessiva somiglianza a Temptation Island, cosa che il pubblico non ha affatto apprezzato. A Oggi.it, Luca Barbareschi si è espresso anche su questa esperienza, spiegando che purtroppo ad oggi gli ascolti vengono fatti sul “degrado”, e che quel programma a differenza di Temptation e altri reality, non era morboso.

Poi la lode a Milly Carlucci, che ormai da anni porta avanti la sua strategia vincente con Ballando con le Stelle, con ascolti incredibili e un team di giudici insostituibile. “Sfrutta le emozioni ma cerca di portarle in una direzione costruttiva”, spiega Luca Barbareschi a proposito del programma, “di bellezza, gli altri se ne infischiano”. Ora non resta che sperare che le cose tra lui e la moglie Elena Monorchio vadano per il meglio, augurandoci che l’attore possa vincere il programma di Rai1 per dedicarle la meritatissima vittoria.