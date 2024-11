Ballando con le stelle 2024, Luca Barbareschi choc: “Con cinque costole ballo per pagare gli stipendi”

È tra i candidati alla vittoria di Ballando con le stelle 2024, Luca Barbareschi tuttavia di recente durante un evento che si svolge al teatro Eliseo, di cui è proprietario ha lanciato una lunga invettiva per lo stato di abbandono in cui si trova il Teatro Eliseo di cui è proprietario e direttore artistico. L’attore e regista lamenta di dover continuare a ballare nello show di Rai nonostante cinque costole rotte per mantenere il Teatro e tu tutti i dipendenti.

Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli in calo a Ballando con le stelle/ Lucarelli: "Lei troppo protagonista!"

Nel dettaglio, Barbareschi ha fatto un’ammissione scioccante: “Io sono un privato cittadino, con un busto, cinque costole rotte. La sera ballo, sapete perché? Perché così pago gli stipendi di 60 persone che lavorano qui dentro. Questa è la verità.” E subito dopo il concorrente dello show condotto da Milly Carlucci ha continuato il suo sfogo dicendo: “Questo teatro “lo mantengo da solo, i miei corrispondenti prendono 11 milioni, 19 milioni, sta per chiudere.”

Luca Barbareschi/ L'intesa con Alessandra Tripoli e il retroscena sull'ultimo flop: "Non mi piaceva farlo.."

Luca Barbareschi, duro sfogo per lo stato del Teatro Eliseo e l’appello a Sergio Mattarella

Dopo essersi duramente sfogato per lo stato del Teatro Eliseo a Roma, Luca Barbareschi ha voluto lanciare un appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per risolvere la situazione: “Gli ho chiesto di darci una mano. Qualcuno deve salvare questo teatro. Un cittadino da solo non può farcela”. L’attore ha anche parlato di “boicottamento istituzionale”, dell’Eliseo che “è storia del teatro italiano e storia di Roma”, ma il cui destino è lasciato solo a lui come “privato cittadino” che cerca di tenerlo in vita “contro il volere dello Stato”. “Questo è inaccettabile, è una vergogna per Roma, come una vergogna che non c’erano investimenti culturali decenti su questa città”, ha aggiunto. Ed infine ha concluso duro: “Non è possibile che non ci sia nessuna attenzione per il primo teatro di Roma.” Nel frattempo prosegue l’avventura di Luca Barbareschi con Alessandra Tripoli a Ballando con le stelle 2024 dove in una recente puntata hanno commosso tutti ballando in onore delle rispettive mamme che non ci sono più.