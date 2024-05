Luca Barbareschi: “Lasciai mia moglie incinta per Lucrezia, le mie figlie hanno sofferto”/ “Ma non mi pento”

Luca Barbareschi, in una intervista al Corriere della Sera, ha parlato del suo particolare rapporto con le donne. Ha avuto infatti tante relazioni e non sempre è stato fedele. È quanto accaduto anche con la moglie Patrizia Fachini, dalla quale ha avuto le figlie Beatrice, Eleonora e Angelica. “Non mi pento mai di nulla, ma ho commesso tanti errori. Le ho fatte soffrire quando erano ancora piccole, con la separazione dalla madre. Resta il rimorso, però non tornerei indietro”, ha ammesso.

È proprio in quel periodo, quando era ancora sposato e la moglie incinta della loro terzogenita, infatti, che si innamorò dell’attrice Lucrezia Lante della Rovere, con cui avrebbe poi avuto una relazione di sette anni. “Per lei ho abbandonato la famiglia. È stato un grande amore, ci desideravamo pazzamente”, ha ricordato. È stata proprio lei a lasciarlo, alla fine. “Mi è crollato tutto addosso. Ho pensato ‘Ho fatto tanto casino per ritrovarmi ancora da solo’”. Nonostante ciò, sono diventati amici. “Ora è come una figlia. Lei è leale con me e io con lei”, ha affermato.

Luca Barbareschi, il rapporto con la moglie Elena e i cinque figli

Dopo le relazioni fallite con la prima moglie Patrizia Fachini e con Lucrezia Lante della Rovere, Luca Barbareschi si è risposato con Elena Monorchio, da cui ha avuto altri due figli: Maddalena e Francesco Saverio. I due stanno ancora insieme. La tanto attesa felicità sembrerebbe essere arrivata. “Con lei sono rinato”. E giura di esserle fedele, anche se in passato invece non lo è stato. “Per un periodo mandavo messaggi ossessivi a tutte, una forma di imbecillità mentale”.

E sul rapporto con i figli: “Sono un burbero benefico. Buono, generoso e disponibile, però dico tanti no”. È anche in virtù di ciò che ha rivelato di averli diseredati. “Così devono lavorare. Non è un mio problema come l’hanno presa. Lo faccio per il loro bene. Se volevo essere popolare andavo al Grande Fratello”, ha concluso.

