Luca Barbareschi/ “Mio show contro l’imbecillità della cancel culture, nonna faceva avance al nonno’

Luca Barbareschi, attore e conduttore televisivo, torna in tv con la nuova stagione di In barba a tutto. Ospite stamane di Uno Mattina in Famiglia, ha parlato così di quello che accadrà quest’anno nel suo show: “E’ diventato un grande show – ha raccontato stamane in diretta tv su Rai Uno – abbiamo tanto pubblico in sala, una super band con 5 elementi, abbiamo ridotto gli ospiti perchè 3 interviste erano tante, ma soprattutto credo che sia uno spettacolo con una direzione strana, da un lato è divertente, dall’altra è commovente, sicuramente emozionale, spiazzante e contro questa imbecillità della cancel culture”. A riguardo Luca Barbareschi sottolinea: “Già anni fa Dostoievski disse che le persone intelligenti non parleranno più per paura di offendere i cretini, il mondo non è mai cambiato”.

Kata, una segnalazione in Spagna/ La mamma: “La somiglianza c’è ma non posso essere sicura al 100%”

Il conduttore ha proseguito: “I temi a cui tengo di più? Nella puntata di domenica sera parleremo di Intelligenza artificiale con una grande artista come Serena Rossi, stanno cambiando dei parametri. Vera Gemma parlerà invece di cosa vuol dire avere un rapporto con un padre ingombrante, lo facciamo comunque fra il serio e il faceto, cercando di far sorridere. Questo mezzo meraviglioso della tv, che tutti vogliamo fare, ha anche una grande personalità, informare e non confondere, e a volte si tende a fare maldicenza, spero sia uno show di contrapposizione”.

“Adolescenti oggi esasperati dalla ricerca della bellezza”/ Cirillo: “La perfezione non esiste”

LUCA BARBARESCHI: “DOBBIAMO GUARDARE AL FUTURO IN ITALIA”

Luca Barbareschi ha aggiunto: “Nel nostro Paese dovremmo fare grandi investimenti nella narrazione pittorica e musicale, perchè l’Italia ha un potenziale enorme. Dobbiamo risvegliarci da un sonno del passato, questa bellezza accompagnerà generazioni del futuro”. Quindi ha scherzato: “Non ho mai preso un anno sabbatico nella mia vita, ormai penso sia troppo tardi. Io giro tanto, sono sempre in mezzo a tanta gente”.

Il curioso aneddoto sulla nonna: “Io avevo una nonna 90enne che faceva le avance a mio nonno, allora han chiamato lo psichiatra e le ha detto che doveva prendere le benzodiazepine, lei ha risposto dicendo che dentro aveva il cuore di Giulietta. Io quella sera li ho trovati abbracciati”. In studio anche Rosanna Lambertucci, che tornando sull’esperienza a Ballando con le Stelle ha spiegato: “Mi è rimasta una grande soddisfazione per avercela fatta visto che tutti mi dicevano che mi sarei infortunata, io ne sono uscita indenne e per me è un miracolo”.

Ciao Darwin 2023: guasto idrico ai Cilindroni/ Paolo Bonolis rassicura concorrente preoccupata: "E' tutelata"

© RIPRODUZIONE RISERVATA