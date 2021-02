Luca Barbato e Brando, marito e figlio Samantha De Grenet/ “Quando ci siamo persi…”

Samantha De Grenet potrebbe lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2020 questa sera, ad un passo dalla finale. Al televoto con Stefania Orlando e Andrea Zenga, la showgirl non nasconde la paura di dover abbandonare la casa pochi giorni prima dell’epilogo. Tuttavia, qualora dovesse uscire questa sera, sarebbe comunque felice dell’esperienza fatta perchè riabbrecerebbe i suoi due uomini ovvero il marito Luca Barbato e il figlio Brando. Da quando è nella casa di Cinecittà, Samantha ha parlato spesso della propria famiglia a cui è estremamente legata e grazie alla quale è riuscita a superare anche i momenti più difficili. Pur essendo felice dell’esperienza vissuta, Samantha non vede l’ora di essere nuovamente tra le braccia del marito e del figlio al punto che, durante una chiacchierata con le amiche della casa, ha immaginato anche il momento in cui incontrerà la fidanzatina del suo Brando.

L’amore per il figlio, nella vita di Samantha De Grenet e del marito Luca è sempre stato al primo posto, anche quando i due, per un periodo, avevano deciso di percorrere strade diverse.

Luca Barbato e Brando, le parole d’amore di Samantha De Grenet

Nella casa del Grande Fratello Vip, Samantha De Grenet ha ricevuto una splendida sorpresa incontrando il figlio Brando. In quell’occasione, la showgirl, parlando con Alfonso Signorini, si è lasciata andare ad importanti parole d’amore per il figlio a cui sia lei che il marito hanno sempre cercato di donare la serenità anche durante il periodo della separazione. “Anche quando ci siamo persi non abbiamo mai trascurato Brando, per noi è la prima cosa” – ha detto in quell’occasione la De Grenet. “Lui è il mio capolavoro!“, ha poi aggiunto con orgoglio mamma Samantha. Questa sera, la De Grenet riceverà un’altra sorpresa dai suoi due uomini? Lo scopriremo nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip.

