Chi è Luca Calvani: vita privata e carriera del concorrente del Grande Fratello 2024

Questa sera nella primissima puntata dell’edizione 2024 del Grande Fratello vedremo fare il suo debutto nella casa più spiata d’Italia a Luca Calvani e sono moltissimi i curiosi che proprio in questo momento si staranno chi è, se ha una compagna (spoiler: ne aveva una, ma ora si frequenta con Alessandro Franchini) e quali esperienze abbia accumulato nella sua lunga carriera iniziata nel 2000; ma il punto di partenza non può che essere ricordarvi che l’abbiamo già visto a Uomini e Donne nella stagione 2004-2005 e nei panni del naufrago all’Isola dei Famosi del 2006.

Tornando indietro alle origini – reale punto di partenza per scoprire chi è Calvani – sappiamo che dopo il diploma da perito tessile si è trasferito subito a New York per lavorare e poi iniziare a dedicarsi al suo grande sogno: ha – infatti – frequentato l’Actors Studio e l’accademia Silvio d’Amico; mentre l’effettivo debutto si avrà solamente nel 2000 grazie alla serie Distretto di polizia. Senza dilungarci troppo, è interessante ricordare che in questi anni ha collaborato con mostri sacri del cinema come Özpetek, Woody Allen e il nostrano Panariello, ricoprendo anche due ruoli (purtroppo marginali) in Sex and the City e Beautiful.

La vita sentimentale di Luca Calvani: da Francesca Arena ad Alessandro Franchini

Dal chi è, un’intera parentesi è bene dedicarla alla vita sentimentale di Luca Calvani che – lo ricordavamo solo poche righe fa – fino al 2015 è stato impegnato in una relazione piuttosto seria (che ha dato anche i natali a Bianca, nel 2009) con Francesca Arena; mentre da quel momento, salvo qualche storiella passeggera, la notizia più interessante è stata il coming out dell’attore, avvenuto con 2196 giorni di ‘ritardo’ dopo il fidanzamento con Alessandro Franchini, come si apprese nel “famoso” post Instagram pubblicato da Luca che ufficializzava il loro amore. A spingere l’attore verso l’usita allo scoperto, forse, fu il chiacchieratissimo matrimonio di Alberto Matano e Riccardo Mannino, avvenuto proprio in quei giorni

Così il 30 giugno 2022, Calvani ha pubblicato sui propri social una bella foto mano nella mano insieme al suo Alessandro, con doverosa dedica in sovrimpressione: “Il tempo si ferma e vedo solo luce. Noi”. Luca e Alessandro, oltre che fidanzati, sono anche soci in affari, infatti gestiscono un agriturismo in Toscana, assieme al loro amato cagnolino.

Come dicevamo, ciò che ha incuriosito i fan e il mondo del gossip, è che il coming out di Calvani abbia impiegato diverso tempo prima di maturare. L’attore, per diversi anni, ha tenuto al riparto la sua storia d’amore con Alessandro. Evidentemente non se la sentiva di annunciare al mondo il loro amore e così ha aspettato il momento giusto. Il momento giusto è arrivato sei anni dopo l’inizio del loro amore e adesso tra Calvani e Franchini tutto sembra proseguire per il meglio.

Dopo aver reso pubblica la loro relazione, l’atmosfera si è fatta senza dubbio più distesa tra Luca e Alessandro, finalmente liberi di esprimere il proprio amore senza freni. Di sicuro, nel corso della sua esperienza al Grande Fratello, Luca Calvani tornerà sull’argomento per approfondire la questione e condividere coi fan tutte emozioni che ha vissuto sulla sua pelle.