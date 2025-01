Luca Calvani, grida contro Mariavittoria Minghetti: ecco perché

Il clima nella casa del Grande Fratello resta ad alta tensione. Complice la scelta degli autori di mandare al televoto Helena Prestes e Ilaria Galassi con i nominati della casa creando il malumore degli altri inquilini che avrebbero voluto due televoti diversi per punire davvero Helena e Ilaria, gli scontri continuano e i toni non si placano. Nelle scorse ore, a scatenare la bufera è stato Luca Calvani, accusato dal popolo del web di aver avuto un “atteggiamento aggressivo” nei confronti di Mariavittoria Minghetti. Tutto è accaduto quando Calvani, Mariavittoria e Amanda Lecciso si sono ritrovati in piscina. Amanda e Luca hanno provato a far cambiare idea a Mariavittoria su Helena ma la Minghetti è rimasta ferma sulla propria posizione accusando Calvani e la Lecciso di essere eccessivamente protettivi nei confronti della Prestes non mettendola mai in discussione e non facendole notare gli errori e le provocazioni commesse.

“Che lei in certi casi abbia sbagliato è ovvio. Non ti sto dicendo che i comportamenti di Jessica siano sempre stati giusti, ma anche lei ha subito delle provocazioni. Io non l’ho mai alimentata. Gli errori sono stati fatti al 50% da tutte e due. Tu sei sempre stato dalla parte di Helena e non puoi negarlo. Jessica era infastidita da questo e non si sentiva capita. Io ho visto questo, un iper protezione verso Helena e un po’ di accanimento su Jessica, gli andavate contro. Non vi riesco a mandare giù te e Amanda, che non riuscite ad ammettere di essere sempre stati dalla parte di Helena“, le parole di Mariavittoria.

Luca Calvani sbotta con Mariavvitoria: il web chiede provvedimenti

Luca Calvani e Amanda Lecciso, però, hanno difeso le rispettive posizioni facendo notare a Mariavittoria di aver sbagliato le sue valutazioni. La situazione, però, è precipitata quando la discussione si è fermata su Jessica Morlacchi che ha deciso di abbandonare volontariamente la casa. Mariavittoria ha difeso Jessica spiegando ai coinquilini che la Morlacchi è una brava persona e che Calvani, nonostante si professasse suo amico, non ha saputo comprenderla e aiutarla a ricucire il rapporto anche con Helena. Parole che hanno fatto sbottare Calvani. “Ma cosa dici? Certo che lo so che aveva delle belle cose ed è per questo che mi inca**o! Perché ha scelto di essere altro. Lo vuoi capire sì o no? Sono furibondo con lei. Perché ha scelto di essere uno schifo, quando poteva essere tutto. Oh, andiamo a cena ora. Che pa**e!”, le parole di Calvani che ha usato toni davvero accesi.

Mariavittoria, scossa, si è infuriata ancora di più quando Amanda Lecciso l’ha invitata a mantenere la calma non spendendo una parola per fermare Luca. “Poi mi trovo un uomo di 50 anni che mi grida addosso in quel modo! Io mi devo calmare? E lui no? Non si deve permettere di urlare così addosso a una ragazza“, le parole di Mariavittoria. Sul web, l’atteggiamento di Calvani è stato prontamente condannato con la richiesta di un provvedimento disciplinate avendo usato un tono non distante da quello di Helena, Jessica e Ilaria Galassi.

Eccolo Luca che urla in faccia a mv senza alcun motivo solo perché mv stava prendendo le parti di jessica e Amanda che subito fa la mammina di sto cavolo #shailenzo #Tommavi #morline #GrandeFratello pic.twitter.com/zZHL51BFvM — Ilaria✨ (@ilariaaddeo03) January 9, 2025