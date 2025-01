Luca Calvani non dimentica il compagno Alessandro: il regalo di compleanno speciale

Già nel corso della puntata del Grande Fratello di lunedì scorso, Luca Calvani aveva dedicato un dolce pensiero al compagno Alessandro, adesso è arrivato anche il momento di omaggiarlo con dei gesti ancora più concreti. Il regista e attore pratese nelle scorse ore ha mandato un messaggio dalla Casa per il fidanzato, che ha compiuto gli anni: “Ce l’ho fatta a farti una torta, tanti auguri amore mio” il messaggio di Lazza alla videocamera che lo riprende.

Brunori Sas a Sanremo 2025, brano dedicato alla figlia/ “Non volevo fare la solita canzone ruffiana”

Come promesso nel corso della puntata, Luca Calvani ha deciso di preparare una torta per il compagno, in segno di vicinanza nonostante siano ormai oltre 4 mesi che i due sono distanti, un regalo al quale hanno contribuito anche i compagni di gioco dell’artista ed ex vincitore dell’Isola dei famosi, da Stefania Orlando a Pamela Petrarolo.

Iago Garcia innamorato di Stefania Orlando al Grande Fratello?/ "Ho voglia di conoscerti bene"

Luca Calvani e la dedica di Alessandro Anichini: “Continua il tuo percorso”

L’attore toscano si è espresso riguardo al rapporto con il compagno di vita Alessandro Anichini in più occasioni. Un legame speciale che va avanti da anni, con l’uomo che ha confessato di essere molto innamorato e non è mancato anche un messaggio al Grande Fratello del compagno dell’attore toscano, che

“Vorrei che tu continuassi questo percorso a testa alta, fiero di quello che ti aspetta fuori: mi fido di te, so chi sei e sai chi sei per me. Non dare più modo a nessuno di mettere in discussione chi siamo, non permettere a nessuno di fraintendere i tuoi gesti. Io posso solo vivere l’attesa del tuo ritorno con il sorriso” le parole di Alessandro Anichini per Luca Calvani che continua a essere uno dei grandi protagonisti di questa edizione del Grande Fratello.

Shaila Gatta ‘sfida’ Marina La Rosa: “Fatela entrare al Grande Fratello!”/ Lei replica: “Non mi interessa…”