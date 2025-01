Luca Calvani ha fatto gli auguri al suo fidanzato durante la diretta andata in onda la sera di lunedì 20 gennaio 2025. Alfonso Signorini, nella puntata del Grande Fratello dove sono stati annunciati i sei possibili ripescaggi ha avvisato il pubblico che quello era un giorno importante: si trattava del compleanno di Alessandro Franchini, fidanzato di Luca Calvani. Ed è così che il conduttore ha passato la parola al gieffino, che gli ha dedicato una frase in diretta.

“Auguri amore mio“, ha esordito l’attore. Poi ha precisato che gli sarebbe piaciuto vederlo e che il Grande Fratello gli avesse dato questa possibilità, cosa che invece non è avvenuta. “Ti sento sempre vicino, spero che tu non soffra troppo perchè sono un po’ sotto torchio“, ha continuato, “sappi che mi dai tanta forza, e che ti porto sempre con me“. Successivamente, Alfonso Signorini ha chiesto agli inquilini di preparare il giorno dopo una bella torta per Alessandro Franchini, così da festeggiarlo anche a distanza.

Luca Calvani

Alessandro Franchini è il fidanzato di Luca Calvani. Sul profilo social del ragazzo si legge “Tu che hai riempito la mia vita“, segno che tra i due le cose stanno andando a gonfie vele. Ciononostante, si sa ben poco della vita del ragazzo, se non che quando era giovane stava per diventare un campione di calcio. Non solo, ama viaggiare, girare il mondo e oggi fa il personal trainer dopo aver aperto una sua palestra nel 2015. I due sono legatissimi e hanno un lavoro in comune: gestiscono un casale in Toscana che hanno trasformato in resort, si chiama “Le Gusciane”.

Insieme lavorano sorseggiando vino, assaggiando ottimo miele tra animali e galline. Una vita tranquilla che tutti si augurerebbero di vivere. Anche se non sono molto attivi sui social, Luca Calvani e Alessandro Franchini si mandano ogni tanto una dedica sui social. Tempo fa, infatti, Luca Calvani aveva scritto queste parole: “Che fortuna sfacciata quella di averti incontrato“, durante lo scorso compleanno di Alessandro. Quest’anno la giornata è stata decisamente diversa e i due si sono ritrovati a festeggiare da “separati”, eppure non è mancata la commozione. Chissà se il Grande Fratello permetterà loro di rivedersi durante la sua permanenza nel reality! Noi ce lo auguriamo con tutto il cuore!