Luca Calvani e Lorenzo Spolverato: come hanno violato il regolamento

Nella puntata del Grande Fratello in onda il 23 gennaio 2025 che ha permesso a Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Iago Garcia ed Eva Grimaldi di tornare in gioco, Alfonso Signorini ha affrontato con Luca Calvani e Lorenzo Spolverato una delicata questione ovvero la violazione del regolamento. Dopo il ritrovamento di un biglietto in casa da parte di Pamela Petrarolo, Alfonso Signorini è riuscito ad ottenere da Luca Calvani una confessione: l’attore ha così svelato che, durante i momenti di ballo che hanno permesso ad Enzo Paolo Turchi di tornare in casa, quest’ultimo gli ha consegnato un biglietto in cui gli veniva detto di non dormire più nel letto con Jessica Morlacchi.

Una violazione del regolamento che ha portato Enzo Paolo Turchi ad essere escluso dalla lista dei concorrenti per il ripescaggio rimandando alla prossima puntata (quella trasmessa ieri sera, ndr), la decisione sul provvedimento da adottare nei confronti di Calvani. Ieri sera, così, è arrivato il momento della punizione che è stata estesa a Lorenzo Spolverato.

Luca Calvani e Lorenzo Spolverato: nessun provvedimento disciplinare

Negli scorsi giorni, durante una lite, Lorenzo Spolverato ha rimproverato Luca Calvani di difendere tutti ma di non essere in grado di ammettere la verità avendo confessato quanto accaduto sul biglietto solo su insistenza di Signorini. Calvani, così, ha accusato Spolverato di aver utilizzato un telefono, sbirciando il profilo Instagram di Tommaso, durante la trasferta in Spagna con Shaila Gatta. Lorenzo ha ammesso senza problemi di averlo fatto.

In diretta, Lorenzo ha confessato di aver usato il telefono quando era in albergo, prima della partenza per la Spagna e di aver utilizzato il cellulare di un ragazzo che era andato nella sua camera per sistemargli la vasca idromassaggio. Di fronte a tali infrazioni, il Grande Fratello ha deciso di essere indulgente con entrambi e di non adottare alcun provvedimento.

