Il momento delle nomination del Grande Fratello è sempre il più temuto da tutti i concorrenti, che spesso non hanno il coraggio di dire le cose come stanno davanti agli altri coinquilini. E anche la sera della diretta del 23 settembre gli imbarazzi sono stati tanti, anche se siamo solo alle battute iniziali di questo lunghissimo percorso capitanato da Alfonso Signorini. Alcuni hanno nominato altri per il poco legame che si è creato all’interno della casa. C’è stata una piccola incomprensione pesante tra Clarissa Burt e Lorenzo Spolverato, il quale si è dichiarato contrariato alla nomination dell’ex modella, che ha fatto proprio il suo nome.

Ad un certo punto, durante le nomination è calato il gelo quando Luca Calvani ha dato del falso manipolatore a Lorenzo Spolverato, dopo che lui l’ha nominato. Alfonso Signorini, però, li ha bloccati subito dato che sembrava stessero andando un po’ oltre con le parole. Jessica Morlacchi ha nominato Yulia dicendole che se si fossero conosciute da un’altra parte non si sarebbero più riviste dato che il loro approccio non è andato a buon fine. La cantante ha dichiarato di aver visto occhi commossi e lucidi mentre parlava con lei, quando poi non ha ricevuto delle risposte. Insomma, le due non riescono a conoscersi e ad andare oltre ad una conoscenza iniziale e superficiale.

Nomination Grande Fratello 2024, la lite furiosa tra Luca Calvani e Lorenzo Spolverato

Alfonso Signorini è tornato in diretta dopo la pubblicità spiegando di aver visto una brutta lite nella casa del Grande Fratello. A urlare è stato Luca Calvani nei confronti di Lorenzo: “Lasciami stare 5 minuti, levati dai c***ni“. Spolverato ha poi replicato: “Non mi mancare di rispetto e non dirmi di levarmi dai c****i“. Ma come mai hanno litigato? Lo screzio è nato quando Luca lo ha invitato a nominarlo, dato che sono opposti caratterialmente. E nonostante Lorenzo abbia detto di no, lo ha poi nominato.

Luca Calvani torna poi in casa del Grande Fratello dopo la nomination dichiarando di aver bisogno dei suoi spazi e dei suoi tempi per “perdonarlo”. Non solo, l’attore ha raccontato che secondo lui Lorenzo è un manipolatore perchè cerca di andare d’accordo con tutti. “Benvenuti al Grande Fratello, siamo entrati nel core del programma“, dice Alfonso Signorini. In ogni caso, i due “nemici” avranno tutta la nottata davanti per chiarirsi e trovare una soluzione alle loro divergenze, mentre il conduttore ricorda di evitare di dire parolacce nella casa del Grande Fratello.