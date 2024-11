Luca Calvani ha scampato il rischio eliminazione nel corso della 13a puntata del Grande Fratello 2024, anzi, è stato eletto come preferito dal pubblico. Un regalo non da poco che arriva dopo un momento oltremodo emozionante e commovente. Chiamato in disparte da Alfonso Signorini, l’attore ha avuto modo di raccontarsi nel merito dei suoi affetti più puri: la figlia Bianca e il compagno Alessandro Franchini.

Sulla piccola di casa, sua figlia Bianca, Luca Calvani ha spiegato tra le lacrime: “Mi assomiglia molto, quando viene rimproverata dalla mamma usa proprio questa come scusa: ‘Babbo fa uguale’. Mi manca davvero tanto, mi manca come mi prende in giro, quando mi fa le imitazioni…”. L’attore ha poi aggiunto: “Mi manca quando mi mette le canzoni e sa che mi commuovo. Lei mi conosce meglio di chiunque altro”.

Luca Calvani in lacrime per la lettera del compagno Alessandro Franchini: “Amore mio, senza di te si ferma tutto…”

Alfonso Signorini ha poi confezionato un altro regalo emozionante; una romantica lettera di Alessandro Franchini, compagno di Luca Calvani. L’attore, prima di ricevere il dono, ha impreziosito la 13a puntata del Grande Fratello 2024 raccontando della tenerezza del loro amore. “Ho conosciuto una persona in un momento dove ho ricominciato a sognare, insieme. Il modo in cui mi guarda mi impone di essere all’altezza di come mi vede lui. Ci siamo conosciuti per caso, ad un allenamento; mangiavamo un cornetto ad un bar e io gli ho levato una sfoglia di cornetto dalla barba e mi sono detto: ‘Ma cosa sto facendo’… E dopo 8 anni e mezzo eccoci qua”.

Arriva così il momento che rende ancora più veloci le lacrime sul volto di Luca Calvani: la lettera del compagno Alessandro Franchini. “Amore mio, io e te in questa casina nel bosco, quante cose stiamo costruendo e quanti obiettivi ancora da raggiungere. Senza di te si è fermato tutto qui, sei il mio uragano; la mia gioia grande. Mi manca una parte di cuore e ti seguo ogni giorno e riconoscerti in ogni tuo gesto mi fa sentire felice. Sono orgoglioso di te, continua così. Resisti amore mio, ti aspetto, ti amo”.