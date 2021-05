Luca Cenerelli ed Elisabetta, Uomini e Donne/ Lei chiude dopo notte d’amore: Tina…

Colpo di scena nella frequentazione di Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone, protagonisti della puntata di Uomini e Donne in onda oggi. Il cavaliere e la dama del trono over, dopo il momento dedicato a Gemma Galgani, alle prese con la decisione di Aldo che ha deciso di chiudere la frequentazione, si accomodano al centro dello studio per un nuovo confronto. Nelle scorse puntate del programma di Maria De Filippi, Luca aveva ammesso di non provare ancora un vero sentimento nei confronti di Elisabetta che, invece, era più avanti. Nonostante tutto, entrambi avevano deciso di continuare a frequentarsi e per dare una vera e propria chance al rapporto con la dama, Luca aveva deciso di abbattere i paletti e portare la conoscenza ad un livello più importante. Nella puntata in onda oggi, però, arriva l’epilogo.

Luca Cenerelli ed Elisabetta si dicono addio

Come svelano le talpe del Vicolo delle News, Luca Cenerelli ed Elisabetta hanno deciso di dirsi addio definitivamente. Dopo averci provato, Elisabetta ha capito di non poter avere un futuro con lui e, seguendo i consigli di Tina Cipollari che non ha mai creduto nell’interesse di Luca per la dama, ha preso in mano la situazione chiudendo la frequentazione. Secono Tina e Gianni Sperti, però, Elisabetta sarebbe stata costretta a prendere tale decisione dall’atteggiamento freddo e distaccato di Luca il quale, durante il confronto, riuscirà a mantenere la calma. Dopo l’addio a Luca, per Elisabetta arriva così un nuovo pretendente con cui la giovane dama è pronta a voltare pagina.

