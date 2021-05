Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 6 maggio: colpo di scena tra Luca ed Elisabetta

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 6 maggio

Nuovo appuntamento con Uomini e donne che torna in onda oggi, giovedì 6 maggio, alle 14.45 su canale 5. La puntata di oggi riprenderà da dove si è interrotta quella di ieri. Dopo Isabella Ricci che ha chiuso la conoscenza con Giovanni non avendo trovato affinità, al centro dello studio, nel corso della nuova puntata, ci sarà Gemma Galgani che si confronterà con Aldo. Il cavaliere racconterà di un bacio con la dama di Torino con la quale, però, non riesce a vedere un futuro. Consapevole di non essere riuscito a conquistare il cuore di Gemma, annuncerà di non volerla più frequentare come amica desiderando qualcosa di più. Per Gemma, tuttavia, Aldo è ancora un amico e così il cavaliere decide di andare avanti ammettendo di voler conoscere Isabella e Sara che ha chiuso la frequentazione con Biagio Di Maro.

Uomini e Donne, Luca Cenerelli ed Elisabetta si dicono addio

Tra i nuovi protagonisti del trono over di Uomini e Donne che hanno conquistato più attenzioni da parte del pubblico ci sono Luca Cenerelli ed Elisabetta. Dopo essersi conosciuti, il cavaliere e la dama hanno cominciato a frequentarsi. Tra i due, chi prova un sentimento maggiore è sicuramente Elisabetta, ma nella nuova puntata di Uomini e Donne, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, ci sarà un colpo di scena. Dopo essere stati a letto insieme, i due hanno deciso di dirsi addio. A decidere di mettere un punto alla frequentazione è stata Elisabetta che, in studio, riceverà l’appoggio di Gianni Sperti e Tina Cipollari, convinti che la giovane dama sia stata costretta a prendere tale decisione per gli atteggiamenti di Luca che non le avrebbe mai dato certezze.

