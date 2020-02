Luca e Manuela, nipoti Mia Martini/ Il ricordo nello speciale “Fammi sentire bella”

Luca e Manuela sono i nipoti di Mia Martini, la cantante protagonista dello speciale documentario “Mia Martini Fammi sentire bella” in onda su Rai3. Si tratta di un appuntamento davvero unico per tutti i fan della straordinaria artista di Bagnara Calabra che sarà raccontata in un documentario diretto da Giorgio Verdelli e prodotto da Alessandro Lostia per Indigostories. Un documentario che arriva a quasi 25 anni dalla scomparsa della cantante di “Almeno tu nell’universo” e “Gli uomini non cambiano” per raccontare e condivise un ritratto assolutamente inedito di una delle voci più belle del panorama artistico italiano ed internazionale. Per l’occasione a parlare di Mimì, come veniva chiamata dagli amici stretti, ci saranno persone che hanno realmente condiviso la vita e alcuni dei momenti più importanti della sua carriera: dai primi grandi successi al periodo più difficile e buio della sua vita. L’abbandono dalle scene per il nascere di dicerie e maldicenze sul suo conto “accusata” di portare jella; un marchio che ha distrutto la vita di Mimì che, nonostante tutto, è riuscita a tornare più forte di prima sulle scene tornando proprio a Sanremo ’89 con “Almeno tu nell’universo”. Il successo ritrovato fino alla morte sopraggiunta quel tristissimo 12 maggio del 1995.

Luca e Manuela i nipoti di Mia Martini ricordano la zia

Nonostante il successo ritrovato, l’affetto immutato del pubblico, Mia Martini non è mai riuscita a dimenticare il male ricevuto da alcuni addetti ai lavori, colleghi e personaggi del mondo dello spettacolo. Quella diceria “portajella” le è forse costata la vita, visto che Mimì non si è mai ripresa al 100%. A raccontare e ricordare Mia Martini le sorelle Loredana Bertè, Leda e Olivia, ma anche i nipoti Luca e Manuela che sono sempre stati legatissimi alla zia. Luca e Manuela sono i figli di Olivia Bertè, anche se Luca non ha mai conosciuto la zia visto che è nato qualche mese dopo la morte della cantante. “A lui parlo sempre della zia, una donna grandissima. La seguivo sempre in tutti i suoi tour” ha detto Olivia parlando del figlio Luca.

