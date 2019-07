Mia Martini, Mimì/ “Ho sempre lavorato gratis per Roberto Murolo” (Techetechetè)

Mia Martini con la sorella Loredana Bertè sono le protagoniste di “Techetechetè Superstar“, la puntata speciale in onda sabato 6 luglio 2019 alle ore 20.35 su Raiuno. Una lunga prima serata della durata di 2 ore dedicata alle sorelle della musica italiana che tante cose hanno in comune. Non solo il grado di parentela, ma anche la passione per la musica e la stessa data di nascita: il 20 settembre. Unite fuori e dentro un palco, le sorelle Bertè hanno vissuto come tutti gli artisti momenti “up & down”, ma le loro canzoni le hanno portate a diventare dei mostri sacri della musica italiana. Per questo motivo Techetechetè celebra le sorelle Bertè con uno speciale televisivo in cui sarà possibile riascoltare alcune delle loro canzoni più belle. Parlando di Mimì impossibile non citare “Piccolo uomo”, “Almeno tu nell’universo”, “E non finisce mica il cielo” e tante altre.

Mia Martini, il rapporto con Roberto Murolo: “ho sempre lavorato gratis per lui”

In concomitanza con la messa in onda del film per la tv “Io sono Mia” con protagonista Serena Rossi, si sono nuovamente accesi i riflettori sulla vita di Mia Martini, interprete unica del panorama musicale italiano. L’artista scomparsa tragicamente il 14 maggio del 1995 aveva incontrato il giornalista Gabriele Bojano presso la sua casa di Cardano al Campo, in provincia Varese per un’intervista rimasta inedita fino a pochi anni fa. In questa intervista Mimì parlava del rapporto con Roberto Murolo ma anche di se stessa. Parlando proprio di Roberto Murolo con cui ha collaborato nel brano “Cu ‘mme” rivelò: “è Murolo a non avere problemi, tanto è miliardario e non ha nessuno a cui lasciare tutta questa roba! Io ho sempre lavorato gratis per lui e adesso non ho una lira, manco i soldi per pagarmi l’affitto”.

Mia Martini: “Odio essere un idolo”

Non solo, Mia Martini aveva rivelato anche di non aver mai preteso soldi dai colleghi per le collaborazioni artistiche. “Ho cantato con Claudio Baglioni che ha venduto 700 mila copie di “Oltre” e non ho voluto una lira di royalties, ho cantato con Aznavour, Fossati, Gragnaniello, persino con mia sorella Loredana” – diceva Mimì precisando – “le promozioni in tv e i concerti sono un’altra cosa. Almeno mi desse una casa, Murolo, mi risolverebbe un problema d’affitto!”. Mimì ha anche parlato della sua vera natura: “odio il romanticismo, non sono sentimentale, detesto tutto ciò che è finto a parte la tv che mi diverte. Odio essere un idolo perché non posso essere una persona normale?”



